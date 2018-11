Más de mil personas fueron reportadas como desaparecidas en estos diez meses

Desde hace dos años, la vida de Carlos Rodríguez se ha convertido en algo peor que el infierno: un limbo donde las dudas no le dejan mitigar su sufrimiento, ni encontrar consuelo. Desde la desaparición de su hija Solsiret (23), joven madre, estudiante y defensora feminista, la vida de este comerciante es una lucha dolorosa, una batalla constante en busca de la verdad.

Un supuesto abandono de hogar, denunciado por Brian Villanueva, pareja y padre de los hijos de Solsiret, es toda la explicación que ha recibido en este tiempo. "Sol nunca abandonó su casa, jamás dejaría a sus hijos que eran su adoración", asegura don Carlos. "Conozco a mi hija y sí, podía haberse ido, pero nunca sin sus hijos", agrega.

La desaparición de Solsiret es solo uno de los muchos casos que se han reportado en el país en los últimos años. Acaso el más emblemático por el tiempo transcurrido y la confusa historia que lo envuelve.

"El 23 de agosto del 2016, mi hija supuestamente huye de casa y al día siguiente se comunica con Brian y después conmigo por mensajes de texto. Meses después, pericias de geolocalización demostraron que su celular nunca salió de su casa. ¿Qué pasó entonces?", se pregunta indignado.

Cientos de casos

Pero más allá del drama particular de cada caso, está el problema de las desapariciones en sí, cuyo número es tan incierto como alarmante. Hasta el 21 de octubre, la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (DIVIBPD), unidad policial especializada en estos casos, registraba 643 denuncias por desaparición correspondientes al 2018, de las cuales 582 ya han sido resueltas.

"Este número representa solo las denuncias recibidas por la DIVIBPD, porque también se reciben denuncias en comisarías y Divincri (divisiones de investigación criminal) de cada distrito o localidad. A nivel nacional, no existe un número exacto, pero estamos trabajando para centralizar toda esa información", señala el coronel PNP José Capa Gurbillón, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, de la que depende la DIVIBPD.

Parte de ese trabajo que menciona el coronel Capa, fue el lanzamiento de la campaña #TeEstamosBuscando, que desde el mes de febrero registra las denuncias por desaparición de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional y ha generado hasta la fecha 778 notas de alerta difundidas en su página web www.teestamosbuscando.pe.

¿DÓNDE ESTÁN?

Dos de esas notas de alerta corresponden a los hermanos Joshua (14) y Joel (10) Samanez Rodríguez, desaparecidos desde junio del 2014. Jovita Rodríguez, madre de los menores, lleva cuatro años sin tener noticias de ellos y ha acudido a diversas instituciones en busca de apoyo. Desconsolada, acusa de la desaparición de sus hijos a Noé Samanez, su expareja, cuyo paradero también es un misterio.

"Él me los quitó después de que le gané la tenencia legal de mis hijos. Él me los había arrebatado en el 2011, pero yo luché a nivel judicial y el día que ordenaron el allanamiento de su casa para que me entregue a los niños, el muy cobarde escapó con ellos. Hasta el día de hoy no sé dónde están, pero no dejo de buscarlos un solo día", relata entre lágrimas.

A fuerza de insistir, Jovita Rodríguez ha logrado que las alertas de desaparición sean difundidas en recibos de luz, que la Policía retome su caso e incluso ha logrado que los ministerios de Educación y Salud revisen sus registros a nivel nacional en pos de alguna información sobre sus hijos. Lamentablemente, sus esfuerzos no han servido de nada.

"Hasta el día de hoy no sé nada de mis hijos, lo único cierto es que no van al colegio ni han recibido atención médica en todos estos años. A veces pienso que Noé pudo matarlos o que les cambió de identidad. Yo luché mucho por recuperarlos y todo esto es injusto", lamenta.

Similar frustración agobia a los padres de Shirley Villanueva, una joven ingeniera geográfica desaparecida desde el 23 de marzo del 2017, luego de un supuesto accidente cuando departía con tres excompañeros de universidad en la playa Marbella, en Magdalena del Mar. Aunque la investigación continúa a nivel judicial, la Policía concluyó que la joven se ahogó y el caso estuvo por ser archivado.

"No sé cómo pudieron concluir que se ahogó, cuando hubo una serie de contradicciones de parte de los investigados. Si mi hija se ahogó, como dicen, ¿por qué sus amigos no pidieron ayuda? ¿Por qué huyeron y manipularon todo? ¿Por qué me dijeron que la habían embarcado cuando los llamé preocupada porque no llegaba a casa?", se pregunta Norma Rivera.

Y es que el mar nunca varó el cuerpo de Shirley. A más de año y medio de su desaparición, doña Norma no pierde las esperanzas de volverla a ver. "No sabes lo terrible que es no saber lo que pasó, si está viva o está muerta. Si yo supiera realmente que murió, al menos tendría un lugar donde llevarle flores, pero no es así. La incertidumbre es lo más doloroso", comenta desesperada.

Diariamente, decenas de estos casos son denunciados en las delegaciones policiales de todo el país. Muchos de ellos vinculados a crímenes como secuestro, homicidio o trata de personas. Es necesario que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto para evitar más desapariciones.❧

LÍNEAS GRATUITAS

A través de las líneas telefónicas gratuitas (01)3307068, (01)4318140 y 942072845, la DIVIBPD recibe denuncias por desaparición las 24 horas del día. Cabe resaltar que ahora no existe un tiempo mínimo para reportar un caso, puede hacerse de inmediato cuando la familia del desaparecido lo considere conveniente.

Mujeres y niñas representan más del 57% de casos

Según las denuncias recibidas por la DIVIBPD hasta octubre, el 43,25% de los casos de adultos desaparecidos corresponde a mujeres. Pero en lo que respecta a menores de edad, la proporción es más alarmante: más del 75% son niñas y adolescentes. En total, las mujeres representan el 57,23%. "Un factor que ha elevado el número de desapariciones es el uso de las redes sociales, donde tanto menores como adultos son engañados", comenta el coronel José Capa.

Ante esta realidad nació en noviembre del 2016 la organización Mujeres Desaparecidas, que ayuda a difundir los casos y brinda apoyo a las familias. "Buscamos generar soporte emocional en la comunidad, luchar contra el machismo que justifica y naturaliza las desapariciones de niñas y mujeres, y exigir justicia a nuestras autoridades", señala su representante, Katherine Soto.

