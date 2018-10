Margury Aguilar reitera acusación: “Piero Gaitán García es mi violador” [VIDEO]

“Piero Gaitán García es mi violador”. Con estas palabras Margury Aguilar volvió a sentenciar al hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro, como la persona que habría abusado sexualmente de ella en un departamento de Miraflores.

Durante una entrevista para Buenos días Perú, la joven ratificó la acusación que pesa sobre Piero Gaitán, quien está en la cárcel enfrentando nueve meses de prisión preventiva en el penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho.

“Llegamos, caminamos hacia el departamento. Diego nos preguntó que queríamos tomar. Nos trae unas latas de cerveza. No sé quien propuso los juegos. En ningún momento tuve un acercamiento con Piero Gaitán. Nunca me besé con él, no lo hice con nadie”, comentó durante el diálogo Margury Aguilar.

Siguiendo la misma línea, la joven anfitriona repasó alguno de los pasajes que vivió la noche del 13 de junio durante la fiesta, registrada en la cuadra cinco de la calle Francia, en Miraflores.

"Yo solicito ir al baño y se me dice que el baño del primer piso estaba malogrado [...] me sentía muy mareada, es ahí donde pierdo el conocimiento. En ningún momento he indicado que me han dopado, eso es totalmente falso. Cuando yo reacciono, cuando cobro el conocimiento, no de una manera lúcida evidentemente, es ahí donde me encuentro en una cama [...] me veo totalmente desnuda y a quien veo encima mío es a Piero Gaitán [...]", manifestó la joven.

Más adelante, cuando fue consultada por las imágenes en un local de comida rápida donde se mostró cariñosa con un hombre, Margury Aguilar comentó no recordar y negó conocer conocerlo.

El caso que involucra a Piero Gaitán García

Diversas manifestaciones han salido al aire después que la Corte Superior de Lima dictara 9 meses de prisión preventiva en contra Piero Rodolfo Gaitán García.

El joven de 23 años, fue sindicado de haber abusado sexualmente de Margury Aguilar durante una fiesta en el departamento de Miraflores.

Supuesta víctima fue acusada de estafadora

Durante una entrevista, un futbolista de Alianza Lima, Gonzalo Godoy, junto a otras dos personas, acusó a Margury Aguilar de haberlo estafado por Internet.

Según la información que brindó, los jóvenes denunciaron a la empresa Tec Informática EIRL, la cual estaría a nombre de Marguri Nohelia Aguilar Bautista. Durante sus descargos, sentenciaron que pagaron por tres celulares; sin embargo, estos nunca llegaron.