Negociación Colectiva: Sepa los beneficios que tendrán trabajadores públicos con nuevo proyecto

El último jueves, el Pleno del Congreso de la República, aprobó el proyecto de Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal, medida que permitirá que los trabajadores, mediante sus sindicatos, puedan negociar mejoras e incrementos salariales con su jefe de pliego.

El pasado 16 de agosto, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N° 1442, que prohibía las negociaciones colectivas y de ahora en adelante esas disposiciones dependerían del Ministerio de Economía y Finanzas. Antes de esta norma, los trabajadores podían negociar el incremento de sus remuneraciones y otros beneficios de manera directa con los jefes de la entidad pública donde laboraban.

¿Qué beneficios contempla la negociación colectiva?. A veces mejoras salariales cuando la entidad empleadora dispone de recursos económicos propios. Escolaridad, bonos especiales de para financiar uniformes, calzado, etc. Por lo general las negociaciones colectivas se planteaban cada año y se llegaban a acuerdos. Por ejemplo, bajo el mecanismo de negociación colectiva, en varios municipios los sindicatos consiguieron que los trabajadores se beneficien con una gratificación (equivalente a un sueldo) en fiestas patrias y Navidad y no el aguinaldo fijado por el Estado y que no pasa de 400 soles

Mediante la red social Twitter el congresista de Arequipa, Justiniano Apaza se pronunció sobre la aprobación de este proyecto de ley: "¡Triunfo de los trabajadores! Más de 1 millón y medio de trabajadores del sector público gozarán de #NegociaciónColectiva y tratarán aspectos remunerativos de su pliego de reclamos con dependencias del Estado central,regional y local, tras aprobarse mi PL de negociación colectiva", posteo el congresista.