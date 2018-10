Sutep marcha por un mayor presupuesto para educación y contra la corrupción.

El pasado 12 de octubre, a través de una nota de prensa, el SUTEP anunció un paro nacional para el día de hoy, el cual viene realizándose en estos momentos. El sindicato exige un mayor presupuesto para educación y la defensa de los derechos de los trabajadores. Asimismo, también es una marcha contra la corrupción en donde piden el cierre del Congreso y la convocación de una Asamblea Constituyente.

A través de cinco puntos distintos, el SUTEP explica con detalle los motivos de este paro nacional. En primer lugar, explican que mientras la Constitución del año 93 no sea cambiada, no se podrá ver ningún cambio sustancial que favorezca a la población. En segundo lugar, exigen el regreso de Alberto Fujimori a la cárcel para que cumpla su sentencia. Asimismo, se muestran en contra de la reciente ley, presentada por Yeni Vilcatoma, que lo favorece.

En el tercer punto, el SUTEP indica que ‘’los hechos siguen demostrando que no hay otro camino para hacer del Perú la patria que soñaron sus fundadores: una patria con desarrollo y prosperidad para todos’’. En cuarto lugar, afirma que ‘’(...) las condiciones actuales en el magisterio no garantizan un paro contundente y mayoritario, no por la falta de capacidad de lucha del magisterio nacional, sino, por las condiciones laborales y legales implementadas por el gobierno’’.

Como último punto, el SUTEP anuncian que la Jornada Nacional de Lucha del día de hoy, incluirá paros, marchas, movilizaciones, toma de carreteras, etc.

Hace unas horas, la cuenta de Twitter de SUTEP compartió un video en donde se podía ver al secretario general de Lambayeque, Víctor Rivadeneira, encadenado en la plaza de armas de Chiclayo.