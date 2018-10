“La discapacidad no está dentro de una persona, sino que se crea en la sociedad”

Miguel Angel Matías Pérez, joven con discapacidad visual, es estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, actualmente cursa el octavo semestre y al igual que las decenas de personas con discapacidad, ha sorteado múltiples dificultades y se encuentra a solo un año de ser un egresado en Comunicaciones.

En el Perú existe más de un millón y medio de personas con discapacidad, esto en base al informe emitido del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En Junín se concentra el 10.3% del total de estas personas. Una cantidad que en cifras vendría a significar alrededor de 4 mil personas. Esto en base a declaraciones de la representante del Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) Huancayo.

De esta importante cantidad solo una porción accede a servicios de educación, en muchos casos son privados del mismo por la gravedad de su situación y en otros por las dificultades que encuentra a la hora de enfrentarse a una sociedad algo indiferente. Es así que solo el 11% de personas con discapacidad logra estudiar en una universidad o instituto de educación superior y solo el 0.2% logra obtener el grado de Maestría o Doctorado.

Para Miguel Ángel, esto podría significar una falta del adecuado tratamiento de las personas con discapacidad en el sector educación, pero también la indiferencia de las personas que no hacen mucho por cambiar esta situación. “La Universidad no está preparada para poder tratar personas con discapacidad, de adecuar las clases a la realidad de esas personas, no se toma muy en cuenta, no nos consideran” menciona Miguel.

“La discapacidad no está dentro de una persona, sino que se va creando en la sociedad, en función a las barreras que nos ponen, mediante la infraestructura, la igualdad en condiciones de trabajo, de educación. Si existiera rampas, ascensores con voz, avisos en lenguaje braille yo no tendría ninguna discapacidad, me desenvolvería como cualquiera de ustedes” dice Miguel Ángel, cuando le preguntamos si su discapacidad le ha generado limitaciones.

Asimismo, hace una aclaración para los medios de comunicación y personas que con la intención de “suavizar” sus comentarios los llaman “personas con habilidades especiales”. “Nosotros no podemos ser personas con habilidades especiales, porque todos tenemos habilidades especiales, para la música, para el canto, la pintura, etc. Simplemente llámennos como debe ser. Personas con discapacidad. Y punto” enfatiza.

A sus 20 años Miguel Ángel, ha estudiado computación, inglés, música, canto y ha desarrollado múltiples habilidades para expresarse “Me siento desfavorecido frete a algunas habilidades que tienen ustedes, pero siento mayor mérito al lograr cosas que los demás no pueden hacer, cosas que compensan mis debilidades”

Con respecto al acceso al trabajo, La República, mediante una infografía destaca los resultados estadísticos de Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), con respecto a la situación laboral de las personas con discapacidad, donde se precisa que solo el 21% se encuentra dentro de la población económicamente activa, de las cuales el 87.9% es población ocupada y el 12.1% es población desocupada.

Frente a esto, Miguel destaca que existe una discriminación en las entidades con respecto a la contratación de personas con discapacidad, a pesar de jactarse de ser inclusivos y de estar contemplada en la ley, la inclusión de estas personas en puestos laborales. “No tenemos oportunidades laborales, son limitadas, por más que estemos igual o mejor preparados, no existe igualdad de condiciones frente al derecho al trabajo” resalta Miguel Ángel.

Finalmente, el estudiante y joven padre, además de profesor de inglés, cantante y escritor, nos deja una reflexión importante. “Si este mundo fuera un mundo de ciegos y no se les da la atención a ustedes que miran, entonces ustedes también estarían en desventaja. Y es lo mismo, ni la sociedad, ni las instituciones nos dan la oportunidad de fortalecer nuestras debilidades y aminorar nuestras desventajas, necesitamos sensibilizar a las personas, que entiendan la situación”