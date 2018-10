Arequipa: Con protesta padres de familia piden retirar al director del colegio Independencia Americana

Arequipa, El director del colegio Independencia Americana, Henry Delgado, vuelve a ser cuestionado por su labor administrativa. Esta vez, padres de familia exigieron su salida del colegio y que aclare una serie de irregularidades, que según ellos vienen desde el 2015.

Entre los reclamos que presentaron, indican que no rinde cuentas del dinero que ingresa al colegio sobre los alquileres de la institución para diversos eventos. “No quiere rendir cuentas, hay malversación de fondos del dinero de los alquileres de las canchas de fútbol, coliseo, etc. No hay obras, los baños del colegio están en pésimo estado ni la bomba funciona”, exclamó una madre de familia.

Por su parte, Henry Delgado sostiene que hay una manipulación política detrás de todo este reclamo. En su defensa, señala que los cuestionamientos de los padres no son contra él directamente, sino por la situación del comedor del plantel y las inasistencias de los profesores.

En ese sentido, el alcalde escolar, Flavio Gonzales Curse, mencionó que ya están cansados de los profesores, por lo que piden una reestructuración. “Los profesores nos amenazan, se salen entre clases y ya no vuelven. Nos dicen que no digamos nada o sino nos jalarán. Además, algunos vienen ebrios”, dijo molesto el estudiante.

A pesar de las manifestaciones, esta mañana las labores se realizaron con normalidad; no obstante, para mantener el orden, en el ingreso tuvieron que permanecer cerca de 5 efectivos policiales para garantizar la seguridad.