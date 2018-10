Alcalde electo de Trujillo solo gastó 12% de su presupuesto

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad (CELL), Alejandro Inga Durango, reveló que Daniel Marcelo Jacinto, alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), de las filas de Alianza Para el Progreso (APP), solo gastó 12% de su presupuesto de obras como burgomaestre distrital de La Esperanza.

“Preocupa bastante que los municipios de La Libertad hayan gastado en el rubro de presupuesto para inversiones un 40% en conjunto. Pero si nosotros desagregamos lo que respecta a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), llega solamente a 17% en el gasto de inversión pública. Además, la Municipalidad Distrital de La Esperanza, de la cual proviene el electo alcalde de Trujillo, ha gastado 12% de lo destinado a obras en lo que va del 2018”, refirió Inga.

El especialista en temas económicos señaló que hablar del 17% del gasto en obras de la MPT, es una cifra bastante reducida.

“Eso es una muestra de que mientras la población requiere obras, servicios para mejorar su calidad de vida, las autoridades tienen un presupuesto pero no lo gastan, y eso es preocupante. Ojalá que en esta nueva gestión edil en Trujillo que se inicia el próximo año, las cosas mejoren”, aseveró.

Factores

El decano de la Orden de Economistas de La Libertad explicó que son diferentes factores los que inciden en los bajos índices.

“Pero uno de ellos es la falta de capacidad de gasto. Las comunas no cuentan con el personal profesional adecuado que permita hacer los expedientes técnicos, los proyectos de inversión y allá hay una falencia. Pero no solamente es problema de estos municipios, sino es a nivel nacional. Es un problema del sector público que no se ha modernizado, es ineficiente y hay que hacer una reforma del Estado para cambios que permitan mejorar la calidad de vida de la población”, remarcó Inga Durango.

Consideró que para tener especialistas de calidad en el sector público se tiene que hacer una convocatoria en el sentido de que no es dable que en la actividad estatal se pague mal a los profesionales.

“Por eso es que los especialistas capacitados no tienen ningún interés en trabajar en el sector público por las bajas remuneraciones. De ahí que es importante que se haga una reforma que permita al sector público atraer profesionales de calidad y así mejorar la gestión pública”, indicó Alejandro Inga.

Clave

El decano de Economistas de La Libertad, Alejandro Inga, expresó que es interesante observar que la Municipalidad Distrital de Huanchaco ha gastado el 80% de su presupuesto en lo que va del año. Asimismo el distrito de Simbal, que ha gastado el 85% de su presupuesto. “Hay municipalidades en donde se está haciendo una buena gestión en cuanto a gasto de inversión”, acotó.