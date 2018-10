Comandante de la Policía se muestra prepotente y se niega a identificarse [VIDEO]

Desde la Policía Nacional del Perú siempre se enfatiza que se debe mantener respeto por la institución y por quienes la conforman pues ellos velan por la seguridad y orden del país, no obstante parece que este comandante de la PNP no lo entiende así pues se comportó de manera prepotente con un compañero quien solo le pidió que se identifique.

Como se observa en un video gravado por el celular del efectivo que realiza la intervención, el comandante vestido de civil se niega a mostrar su credencial policial a pesar que el efectivo tiene la facultad de hacerlo.

“Acá hay un espectro, así de simple no más. Usted me pide cuando se sospeche que se ha cometido un delito. ¿Por qué me va a pedir un documento?”, se puede escuchar decir al comandante.

Pero no quedó ahí, sino que más tarde se valió de su experiencia y cargo para intentar amedrentar al policía en funciones. “Yo tengo 30 años de policía, estoy en actividad y trabajo en Inspectoría. (...) ¿Usted me va a hacer identificar? Identifícate tú”, volvió a decir. Y aunque finalmente mostró la credencial siguió comportándose desafiante.

Consultado por la actitud del comandante, el exdefensor de la Policía Nacional, General Máximo Ramírez, explicó qué tipo de infracciones habría cometido.

“Está incurriendo en falta grave porque está realizando actividades que denigran la autoridad del efectivo porque está entorpeciendo a la función policial, además ha cometido el delito de exceso en el ejercicio de mando porque él no puede amenazarlo”, explicó a 24 Horas.