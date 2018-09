Candidato ofrece 5 mil platos de Picante a la Tacneña y vino gratis a sus electores

Tacna. El candidato a la alcaldía del distrito de Pocollay, Luis Zamudio (30), ofrece hoy un almuerzo de confraternidad con cinco mil platos de Picante a la Tacneña, un vaso de vino a cada comensal y un show musical con una artista de la televisión de Lima. Según este aspirante al sillón municipal, este evento es solventado con sus ahorros y los de sus cinco regidores.

De acuerdo a su hoja de vida, Zamudio percibe ingresos anuales de 20 mil soles, es decir, cada mes obtiene cerca de mil 680 soles. Su último empleo es como conciliador judicial, no cuenta con estudios técnicos. Sus estudios de Derecho no han sido concluidos. No posee vivienda propia, terrenos o vehículo. Además, como él lo ha hecho público, es padre de tres menores.

No es la primera vez que este candidato ofrece comida gratis a sus electores. En su primera picantada ofreció platos a mil personas. Consultado sobre cómo financia estos almuerzos, Zamudio argumentó que ha priorizado gastos que le han permitido ahorrar.

Cuando se le pidió el monto estimado que proviene de su bolsillo para estos almuerzos, respondió que informaría en su momento sobre sus gastos de campaña a los entes electorales correspondientes.