Anuncian segunda jornada de capacitación para miembros de mesa en Chiclayo

Con miras a las elecciones municipales del próximo 07 de Octubre, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chiclayo realizará este domingo 30 de setiembre la segunda jornada de capacitación para miembros de mesa en los 38 distritos y 17 centros poblados de la region Lambayeque.

La capacitación se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde y estará a cargo de las oficinas distritales y de los centros ubicados en la jurisdicción de Chiclayo.

De esta manera la ODPE Chiclayo viene ofreciendo a los miembros de mesa la oportunidad de prepararse en las tareas que desarrollarán en la jornada electoral. El personal de la ODPE Chiclayo en cada uno de los distritos y centros poblados se encuentra preparado para brindar la capacitación a quienes asistan a la jornada de capacitación.

La finalidad es preparar adecuadamente a los ciudadanos sorteados miembros de mesa, quienes tendrán la gran responsabilidad de conducir las 3,231 mesas de sufragio que funcionarán el 07 de octubre para recibir el voto de los 941,173 electores que elegirán alcaldes y regidores. Los obligados a capacitarse son 19,386 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, y para hacerlo contarán con todo el material de capacitación necesario.

El próximo 07 de octubre, en la elección de las nuevas autoridades municipales y regionales, las personas designadas como miembros de mesa, titulares o suplentes, que no asistan a la instalación de su mesa tendrán una multa de S/ 207,50 y si además no votan, se les aplicará una sanción económica adicional, según lo que corresponda a su distrito.

La multa por no votar es de S/.83.00 en distrito no pobre, S/.41,50 en distrito pobre no extremo y S/.20,75 en distrito pobre extremo. En las Elecciones Municipales 2018 se elegirá a 38 nuevos alcaldes y 238 regidores, quienes se mantendrán en el cargo hasta la realización de los próximos comicios del 2022.