Denuncian mal uso de camioneta asignada a consejeros regionales de Cusco

Los consejeros regionales Nicanor Umiyauri y Anabel Alccamari denunciaron un presunto mal uso del vehículo del Gobierno Regional del Cusco de placa EGB-093.

La camioneta, con fecha 26 de setiembre, fue solicitada por el vicepresidente del Consejo Regional, Roger Capatinta, para trasladarse a Limatambo, al inicio de una obra de irrigación.

Sin embargo, según las indagaciones de los legisladores, Capatinta no habría hecho uso del vehículo, sino Abraham Ramos, asistente del consejero Abel Paucarmayta, quien está con licencia y es candidato a la Consejería Regional del Cusco por el movimiento regional Acuerdo Popular Unificado (APU).

La noche del miércoles, la consejera Alccamari evidenció que en portería del Consejo Regional, no había la autorización de salida del vehículo. Tras la denuncia, ayer en horas de la mañana, la Policía Anticorrupción se trasladó a dicha sede para hacer la constatación.

El chofer del vehículo Jorge Quispe, dijo a La República que olvidó dejar el documento (hoja de salida de vehículo) y que llevó a Capatinta hasta Izcuchaca y prosiguió el viaje a Limatambo con el asistente de Paucarmayta. Dijo que sólo cumplió ordenes.

La secretaria del Consejo Regional, Reyna Loayza, señaló que autorizó la salida del vehículo atendiendo la solicitud de Capatinta; sin embargo, no supo explicar el porqué no retornó la camioneta, si el consejero decidió no viajar.

El consejero Nicanor Umiyauri sostuvo que, según una orden de viaje, a solicitud de Paucarmayta, el referido vehículo también salió de viaje con destino a Mollepata (Anta) el 9 de setiembre y retornó el 12, es decir, dos días después que solicitó licencia.