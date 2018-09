Hampón usa DNI de periodista para robar en hoteles

Un delincuente viene usurpando la identidad del periodista trujillano, Braulio Caldas Sánchez, y está ingresando a distintos hoteles del país para robar las pertenencias de huéspedes extranjeros.

Al parecer el hampón estaría utilizando el DNI del actual productor del canal de televisión Cosmos de Trujillo que fue extraviado en el 2014.

El profesional ya cuenta con siete denuncias en diferentes fiscalías de Tacna, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura, por el delito de hurto agravado.

Caldas contó que su pesadilla se inició a mediados de agosto cuando le llegó a su domicilio una notificación de la fiscalía de Chiclayo para que se ponga a derecho por el robo agravado de las pertenencias de unos ciudadanos norteamericanos.

“El documento me tomó por sorpresa, pero tuve que hacer los descargos del caso para lo cual saqué una copia certificada de la denuncia que presenté en el 2014 de la pérdida de mi DNI y otros documentos de trabajo, que corroboraban que yo en esa fecha no estaba en Chiclayo si no me encontraba trabajando en Trujillo”, señaló.

La modalidad del sujeto es ingresar a los hoteles, se presenta y registra con el nombre del periodista, luego está por algunas horas vigilando las habitaciones para ver que sus ocupantes salgan para forzar la puerta y poder robar las pertenencias de valor.

Tiene la costumbre de desvalijar a extranjeros, por ejemplo en Chiclayo fueron norteamericanos, en Piura franceses y en Tacna chilenos.

“Es sorprendente el parecido que tiene el delincuente con mi persona, en todos los asaltos utiliza unos lentes”.