El 95% de arequipeños decide voto una semana antes de las elecciones

Escribe: Federico Rosado

Unidad de Encuestas UCSM

No se equivoca el intelectual estadounidense Chomsky: “La población no sabe lo que está ocurriendo. Y ni siquiera sabe que no lo sabe”.

Vivimos en la época del individualismo, la posverdad, las fake news (noticias falsas), la apolítica, el cansancio de la realidad de las deudas, los préstamos y las tarjetas de crédito. Por eso, hay una evasión inevitable de la otra realidad, la que debería garantizarnos empleo, seguridad, buena salud, educación y justicia. Una resignación se ha instalado hace tiempo entre nosotros.

"El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales", apunta Bertolt Brecht.

Lo anterior se confirma con los resultados de la segunda parte de la encuesta de la Universidad Católica Santa María respecto del perfil del elector arequipeño.

Resultados

Es importante destacar que, al momento de formular las preguntas a los encuestados, se les advirtió que respondieran por lo que hacía la mayoría de los electores arequipeños. De esta manera, se descartó la probabilidad de una respuesta personal con una carga de autoestima que no nos permitiera conocer lo que sucede. Muy pocas personas reconocen que son ciudadanos irresponsables e inconscientes. ¿Usted?

61% decide su voto solo considerando al candidato; las propuestas y el equipo de gobierno quedan relegados. 23%, en promedio, se informa o comenta sobre las elecciones en lugares y medios altamente frecuentes en nuestra vida cotidiana.

Los medios masivos encabezan la lista con 54%, más abajo están las redes sociales con 31%. Los espacios más recurrentes: vecinos, familia, centro de trabajo y amigos; los cuatro en promedio registran 14% como instancias donde se conversa de las elecciones.

En la influencia en el voto, la lista la puntean los regalos de los candidatos (55%) e, inmediatamente después, las encuestas electorales (51%). En tercer lugar, se ubican los debates con 41%.

Luego con menores porcentajes: publicidad (35%) y medios (30%). Sólo el 25% reconoce que las empresas mineras tercian en el proceso electoral afectando la decisión del elector. Las iglesias no tienen un rol destacable y menos la católica (7%).

Al final, aparecen las famosas redes sociales (10%). Y para rematar la situación tenemos que el 95% de los arequipeños deciden su voto una semana antes del día de la elección. Estamos a 14 días y, además, el margen de error de la encuesta UCSM es +/- 4.9%.

Desagregado ese 95%: 41% decide el mismo día de la votación, 26% un día antes y 28% una semana antes. Solo el 5% toma la decisión un mes antes.

Conclusión

No somos una sociedad democrática, responsable, consciente ni informada; no tenemos vida política. Hay un abandono a nuestra realidad, porque, como lo hemos venido tratando en estas semanas, la que pierde (más) es Arequipa; y por cuatro años más —aún cuando ganen candidatos que realmente tengan propuestas que inicien el desarrollo de la región, provincias y distritos—, esto será en vano porque el motor de ello también somos los ciudadanos, todos.

¿Podemos cambiar? Sí, pero en un par de décadas si empezamos hoy; si la educación logra que los intereses sean colectivos, que predomine la responsabilidad, que entendamos que nosotros, los ciudadanos, también somos protagonistas de nuestro desarrollo.

El cantor Cabral decía: "Le tengo mucho miedo a los bobos, porque son muchos y pueden elegir un presidente".