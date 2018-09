"Vamos a revisar los contratos de transporte a Machupicchu"

Es la segunda vez que Jean Benavente García postula a un cargo de representación popular. La anterior fue como vicegobernador en la plancha del ahora prófugo excongresista Benicio Ríos. De esa relación y sus propuestas habla el candidato de Acción Popular, quien es uno de los favoritos.

Le ha costado críticas haber postulado como vicegobernador en 2014 con el prófugo excongresista Benicio Ríos...

Sí pues. Lo que ahora manifestamos con mucha paciencia es que la sanción tiene que cumplirse y lo más antes posible. Siempre he señalado que si participé en las elecciones del 2014, fue por mi capacidad técnica. Luego de la sentencia, pedimos que Ríos dé un paso al costado, pero no quiso hacerlo. A partir de ahí, nos desvinculamos completamente.

También le ha valido críticas, aunque sean infundadas, haber sido funcionario del expresidente Hugo Gonzales, quien estuvo preso por corrupción...

Sí. También he señalado que mi participación fue por una convocatoria técnica, profesional, para hacerme cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Dirección de Turismo […] He trabajado con independencia.

Digamos que si usted por fatalidad o designio —como diría el Cholo Nieto— termina vinculado a los malos...

Digamos que sí. Pero también digamos que he sabido sobrevivir a ese tipo de cosas. Y ese designio me da la posibilidad de que en medio de todo, soy un persona proba y puedo enfrentar con la frente en alto los desafíos que me esperan.

¿Y tiene alguna denuncia que deba saber el elector?

No tengo ninguna denuncia, solamente estos procesos que están en investigación, archivamiento y sobreseimiento, vinculados al caso Cosituc por haber implementado la Ley del Boleto Turístico para favorecer a provincias.

¿Por qué no declaró sus inmuebles en su hoja de vida?

El día que hicimos la inscripción de nuestras listas el sistema estaba saturado. Lo que hicimos fue un acta (anotación marginal), en la cual están las dos cosas que nos faltaban declarar: el departamento que compré y el terrenito que tengo en San Sebastián […] ya se remitió al JEE y ha sido incorporada.

Su plan tiene 16 páginas. El plan del actual gobernador Edwin Licona tenía nueve páginas y mire cómo terminó. ¿Qué nos garantiza que su (eventual) gestión no terminará igual?

Porque nuestro plan de gobierno garantiza calidad en la propuesta, no cantidad. No se debe medir el plan por el peso o la cantidad de páginas.

¿En cuánto tiempo resolvería el entrampamiento del hospital Antonio Lorena?

En los primeros 100 días.

¿Cómo lo hará?

Hay un expediente que hizo Argola y lo hizo mal. Tenemos que revisar ese expediente, luego reuniremos al Minsa y Cuerpo Médico para convocar al proceso de licitación. Quizás ese expediente ya no sirva a estas alturas del partido.

¿Le pediría al gobernador Licona, como lo hicieron algunos, que ya no licite el proyecto?

Sí. Por eso, estoy pensando en 2019. A estas alturas, lo único que pediría al gobernador es que sanee los arbitrajes y que luego haga la transferencia […] Es más, que garantice la plata del próximo año.

¿Debería anularse o no la creación de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba?

Se tiene que cumplir con las observaciones pendientes del Tribunal Constitucional. La Convención requiere de una, dos o tres universidades. Se hizo mal esa ley por un afán eminentemente populista...

Diría populista de parte del entonces congresista Luis Wilson, ahora candidato al gobierno regional también...

Seguro que sí. Eso tiene que juzgarlo el pueblo de La Convención y del Cusco. Acá lo que tratamos de hacer es buscar soluciones. Y la solución es superar las observaciones.

Usted es un experto en turismo, ¿cómo superar las deficiencias en el transporte a Machupicchu?

La concentración, el poder de dominio, el monopolio se lucha y enfrenta con competencia. Debemos generar un esquema de competencia, primero logrando la conectividad. Hay que asfaltar la carretera Santa María-Santa Teresa, ampliar la vía férrea, por lo menos, hasta Quillabamba.

¿Qué haría respecto a las concesiones a Peru Rail, Inca Rail y Consettur?

Cuando digo ampliar la línea férrea, implica que vamos a revisar esos contratos.

En el caso de Consettur, ¿es un monopolio?

Es una fórmula un poquito engañosa con participación de muchos dentro del consorcio...

Hay la propuesta de instalar un teleférico a la ciudadela, ¿la considera viable?

No, porque un teleférico no lo aceptará nadie, menos la Unesco...