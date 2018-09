“Con los 50 millones podemos dar vivienda a 25 mil o 30 mil familias”

José Víctor Salcedo

Werner Salcedo es agrónomo de profesión y su bolsón electoral se cuenta en las provincias altoandinas por donde además pasa el llamado corredor minero.

Usted tuvo suerte porque no fue excluido de la campaña por no declarar un terreno en su hoja de vida.

Tenemos un bien en Espinar que lo declaramos.

Pudo haber sido excluido...

(Risas) Sí, es como tú dices, pero yo personalmente hice clic en el botón declarar.

El 17 de agosto pasado usted no firmó el Pacto Ético porque dijo que no podría hacerlo con corruptos. Pero firmó el Acuerdo con el Cusco con los que antes llamó corruptos.

Escaparse de la firma de un documento en el que se encuentra que la desnutrición, la anemia, ha ganado paso, no sería responsable. No firmé el pacto ético del Jurado porque no es una institución que garantice que ellos van a hacer cumplir las normas.

En su plan dice que la desnutrición es del 45%. ¿De dónde sacó esa cifra?

Llegamos inclusive a 65%, a 90% (...) Por ejemplo, en Ocongate vas a encontrar...

Pero es un diagnóstico regional. Y la desnutrición crónica infantil es de 13.4%.

Claro, no de 40%, pero estas cifras están reflejando aquellos distritos que nosotros vemos como los más álgidos y que tienen esas cifras.

Dice que la tasa de analfabetismo supera el 20% y lo oficial es 12%.

Tenemos información de los propios municipios. Es más, algunas instituciones que trabajan en esos sitios dan esas cifras con las que estamos trabajando (...) Creo que hay un error de forma. (...) El mensaje de fondo es que todavía hay analfabetismo.

¿Y la anemia en qué porcentaje está, según sus cifras, señor Werner Salcedo?

Podemos superar en San Jerónimo hasta el 70%, aquí estamos en un estándar del 60%, y a nivel de la región estamos en promedio del 45% al 55% (…).

Más adelante usted dice que este es un diagnóstico y que la región está en cuidados intensivos. Pero un diagnóstico con datos inexactos.

Creo que ahí estás tomando un ejemplo de manera extrema. Te lo digo sinceramente, porque nosotros tenemos la presencia de estas enfermedades, que no es estándar. En el Bajo Urubamba tenemos más del 70% de anemia y de desnutrición (…). La anemia y la desnutrición no se combate con pastillitas o chispitas, se combate con un plato lleno de comida, se combate con quinua, kiwicha, el tarwi, el cuy (…).

La formulación de una nueva Constitución es una de sus propuestas. ¿La impulsaría siendo gobernador regional?

Lo planteé al propio presidente Vizcarra. Pero él quiere cambiar tres cosas, nosotros la Constitución. Desde Democracia Directa acordamos alcanzarle las firmas a Vizcarra pero para que cambie la Constitución. Tenemos más de 2 millones de firmas ya reunidas.

Anuncia la Planta de Fraccionamiento, City Gate y Planta Petroquímica del gas de Camisea.

Para Fraccionamiento está garantizado con 120 millones. Hemos investigado que en Afganistán hay plantas portátiles de 20 millones y eso lo podemos hacer en dos o tres meses. Un petroquímica en 40 millones, eso lo podemos hacer en otros 3 meses.

Propone impulsar la construcción de viviendas dignas para las familias.

En consenso con el gobierno central y municipio, se puede entregar terrenos a personas que viven alquiladas.

Su Programa Habitacional tendrá una inversión de 50 millones de soles. ¿En qué tiempo?

De un año y medio a dos por los temas legales que implican conseguir la donación y adquisición de los terrenos y conceder los títulos de propiedad en las zonas rurales y urbanas.

¿Cuántas familias serían beneficiadas por el programa?

Con los 50 millones podemos empezar con 25 mil a 30 mil personas (...) Es un piloto y sería la primera vez que se daría a nivel nacional ❧