Joven huérfano no puede operarse tumor en el SIS desde hace 3 años[VIDEO]

Mario Llauca Anselmo vive un drama en vida pues no solo debe lidiar con un tumor que lo aqueja y pone en peligro su vida, sino que también debe luchar contra la inoperancia del Seguro Integral de Salud (SIS) donde a pesar de la urgencia de la operación para extirparle la malformación aún no la llegan a realizar desde hace tres años cuando se dispuso dicha intervención.

Según denunciaron a RPP, el paciente que se atiende en el Hospital Arzobispo Loayza recibió la primera orden el año 2016 y hasta ahora no se ha concretado. “La operación se programó el 2016, desde ese año hasta ahora no llega a salir, ahora en el mes de abril me renovaron para que lo operen y nuevamente lo reprogramaron pues me dicen que aún siguen cotizando”, dijo la prima del muchacho, Carmen Anselmo.

Ella dijo que siempre le indican una serie de procedimientos pero que al final no le llegan a dar un respuesta definitiva y e incluso hasta la llegan a confundir diciéndole que no conocen del tema. Y es que para los familiares, la tarea de luchar para que el SIS efectúe de una vez la operación que mejore la calidad de vida de Mario se hace más difícil pues ellos tienen que venir desde el distrito de Végueta, en la provincia de Huarua.

En tanto, la tía del afectado contó que se el tema se trataría de posible incompetencia del SIS y no económico ya que la familia sí puede costear los gastos de las medicinas y requerimientos para la operación. “Hemos hecho muchas actividades y a pesar de ello no atienden a mi sobrino, es responsabilidad del hospital si algo le llega a pasar porque estamos luchando con él desde el 2015, no es justo. Es un ser un humano y organícense”, dijo la tía quien reveló que el joven es huérfano y ellos hacen un gran esfuerzo para no apoyarlo.

Ella también denuncia que los dirigen a hacer varios procedimientos administrativos que no tienen ningún efecto en al agilización del trámite, además les hacen comprar medicinas y sacar análisis en vano.

Llauca Anselmo sufre lo que se conoce como nasoangiofibroma, un tumor que le ha aparecido en la zona facial y que se está extendiendo al punto de colgarle hasta la garganta. Él tiene problemas para respirar y se le presentan eventos de vómitos acompañados de sangre, lo que le genera una baja en la hemoglobina. Todo ello evidentemente le afecta poder seguir con sus actividades diarias.

La familia pide que la ministra de Salud se pronuncie sobre el caso.