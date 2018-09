Denuncian a la EPS Grau por malograr pista nueva en Sullana

La Procuraduría Publica de la Municipalidad Provincial de Sullana formuló denuncia penal contra la Empresa Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau) por dañar una pista recientemente construida en la urbanización Santa Rosa.

Días atrás la Unidad de Fiscalización de la comuna local comprobó que personal de EPS Grau había roto la calzada de la calle San Judas Tadeo cuadra 2. En el lugar habían sacado las bloquetas en un tramo de 3 metros de largo por 1 de ancho, con la finalidad de realizar una conexión a la red de alcantarillado.

El compromiso de la empresa fue dejar la infraestructura tal como la habían encontrado, sin embargo la EPS Grau no cumplió. Es por ello que el 5 de setiembre se realizó una constatación policial, donde se observó que dicho tramo ha sido cerrado de manera rudimentaria, no se ha compactado el terreno y las bloquetas no están alineadas correctamente, lo que genera que la obra quede expuesta ante un periodo lluvioso y perjudique al vecindario.

Es por ello, que la Procuraduría municipal acudió este 7 de setiembre a la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Sullana donde denunció a la EPS Grau por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de daño en su forma agravada.