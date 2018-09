Surquillo: acusan a padre de familia de robar audífono a escolar sordo [VIDEO]

Un escolar de 16 años, quien sufre de discapacidad auditiva, fue víctima del robo de su audífono médico, por parte de un padre de otro menor del mismo colegio donde estudia, en Surquillo.

El ladrón identificado, según la madre del menor, como Gari Gunther Ruiz Ibañez, en complicidad con su esposa, Doménica Hernández Escobedo, habría aprovechado un descuido del adolescente, quien salía de su centro de estudios y se dirigía hacia el lugar donde se encontraba su progenitora, para arrebatarle el implante médico que le permitía escuchar, y que estaría valorizado en 50 mil soles.

"Mi pequeño hijo ha salido del colegio [...] el señor se ha acercado, le ha arranchado el implante, y se ha ido", manifestó la madre del escolar, quien cree que el robo se debe a un ajuste de cuenta, ya que ella le debe 186 soles a la pareja de esposos, por productos de belleza a catálogo.

Tras lo sucedido, la mujer presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de Surquillo, pero, según indica, hasta el momento no encuentra justicia.

"Él [su menor hijo] está sin escuchar. Me siento cohibida de ver a mi hijo todos los días deprimido, llorando y preguntándome por su implante. Yo quiero que se me haga justicia, porque están las pruebas, están los videos, los mensajes. No entiendo qué más se necesita aquí", agregó la madre, en declaraciones para Panamericana Televisión, medio que se contactó con el acusado y, según indica el informe periodístico, decidió no declarar.