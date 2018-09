ONPE: ¿Cuánto pagarás de multa si no vas a votar en estas Elecciones 2018?

Las Elecciones 2018 a realizarse el próximo 7 de octubre y organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podrían estar acompañadas del referéndum, anunciado por el Presidente Martín Vizcarra durante el mensaje de la nación del pasado 28 de julio. La ONPE acelera la organización de estos comicios, es por ello que ya eligió a los miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que integrarán las 80,940 mesas de sufragio que se instalarán en todo el país para las Elecciones 2018 que se realizarán el próximo 7 de octubre.

La ONPE precisó que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes, a partir de los 18 años, en los distritos donde se llevarán a cabo este proceso electoral. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo.

¿Cuánto pagarás si no vas a votar a las Elecciones 2018?

El portal de la ONPE señala que los electores que no ejerzan su voto en las Elecciones 2018 del 7 de octubre recibirán una multa escalonada de acuerdo al nivel de pobreza del distrito que figura en su D.N.I.

Distrito considerado No pobre: S/83

Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75



¿Cuál es la multa para los peruanos que estén en el extranjero durante las Elecciones 2018?

Si un ciudadano está fuera del país durante las Elecciones 2018 y en su D.N.I. figura como dirección cualquier distrito del Perú, mantiene su obligación al sufragio y al cargo de miembro de mesa en caso salga sorteado por la ONPE. Por lo tanto, se le impone la multa correspondiente en caso de no concurrir al sufragio y ejercer el cargo de miembro de mesa.

Si la persona está fuera del país por motivos de salud o de estudio puede tramitar una justificación por sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad a cargo de otorgar las dispensas después de un proceso electoral.

¿Cómo saber si tengo multas electorales pendientes?

Si bien los ciudadanos son libres de ejercer o no su derecho al voto, recordemos que no sufragar nos hace acreedor de una multa que, si no hemos cancelado, esta nos puede traer problemas para la próxima elección a llevarse a cabo en octubre. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las multas pueden ser entre S/20.75 a S/207.50.



Pero, ¿Cómo saber si tengo aluna multa electoral por pagar? Es sencillo, solo debemos ingresar a este enlace o llamar al teléfono 417-0630. Ojo, las multas por no votar anteriores a agosto de 2006 fueron perdonadas por Ley N° 28859.

Pasos a seguir si eres miembro de mesa

El último jueves 26 de julio se llevó a cabo el sorteo de miembros de mesa para las próximas Elecciones 2018.



Tengamos en cuenta que si ha sido escogido como un integrante de la mesa electoral deberá recoger sus credenciales en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), correspondiente al distrito donde vota, o mediante la página web de la ONPE.



Para mayor información tenga en cuenta estas recomendaciones:



1.- El recojo de credenciales en las sucursales de la ONPE es personal.

2.- Las fechas para las capacitaciones de los electores seleccionados como miembro de mesa todavía no han sido anunciadas.

3.- El recojo de los documentos se podrá hacer hasta un día antes de las elecciones.

4.- Los resultados del sorteo, el cual ha determinado quiénes serán los próximos encargados de mesa, está sujeto a tachas por parte de los ciudadanos que no puedan llevar a cabo su deber cívico.