Allanan laboratorio de la piratería en Polvos Azules e incautan 17 mil CDs, DVs y Blu Ray ilegales

La Policía Fiscal allanó en el sótano del centro comercial Polvos Azules un laboratorio dedicado a la producción de discos compactos en audio y video, de origen apócrifo. Se incautó 25 torres de reproducción ilegal de fonogramas y videogramas, así como 17 mil Cds, Dvs y Blu Ray valorizados en unos 700 mil soles.

Los agentes del orden detuvieron a dos personas que conducían este negocio clandestino, consolidando su penetración en el comercio de la música y videos que, lejos de retroceder, avanza.

Los números expresan el problema con elocuencia: 6 de cada 10 discos que se venden en el país son ilegales.

Si bien el número de puestos de venta en la vía pública disminuyó, la venta crece a la sombra de un fenómeno en franca expansión: por "delivery".

Cada vez más gente hace pedidos a través de Internet y recibe en su hogar o en su trabajo el encargo en cuestión de horas.

La industria de la piratería en el país crece a pasos agigantados, al igual que en todo el mundo. Actualmente se estima que el 60 por ciento de los discos compactos comercializados en el país son copias falsas.

A esta cifra se debe sumar importantes sumas que dejaron de percibir los artistas y el Estado en concepto de impuestos.

El coronel Segundo Mejía afirmó que si la incidencia de la piratería de software bajase en 10% en cuatro años, el Perú generaría un movimiento económico de US$ 286 millones, cerca de mil empleos formales, US$ 214 millones en ingresos para el sector informático y tecnológico a nivel nacional, así como una recaudación fiscal de US$ 24 millones anuales.