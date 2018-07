Luis Soto: "En el Sutep hay que ser autocríticos, nuestra conducción no fue la mejor"

Tan divididos están los maestros que cada facción celebró su día por su lado. El último viernes los afiliados al Sutep tradicional asistieron a su agasajo en el local de la Derrama Magisterial. Juan Soto Luque, secretario regional del Sutep, sostiene que hay avances para que estén otra vez unidos.

¿Los maestros podrán unirse otra vez como un solo gremio representativo?

La división no solamente pasa en el Sutep, también ocurre en otros sindicatos [...] Hay grupos que se han inscrito tomándose indebidamente el nombre del Sutep, pero no son representativos y están promoviendo la división. Creemos que estamos en un proceso largo de recuperación, mejor que el año pasado.

Pese a su división, hubo avances como las mejoras salariales...

El año pasado se consiguió el piso salarial de dos mil soles. Es insuficiente, pero es un avance importante y más para los maestros contratados que percibían mil 200 soles.

¿La división responde a que los maestros no se sienten representados por los gremios, es más, siguen sintiendo que sus derechos son vulnerados?

Claro, el maltrato al magisterio lo sentimos todos, los que son del Sutep y los que no. Lo que reclama el señor Pedro Castillo (dirigente) en el tema de la Ley de Reforma Magisterial nosotros también lo planteamos. La deuda social, cuestionar las evaluaciones con instrumentos deficientes, también lo planteamos. Nuestro pliego condensa la problemática magisterial.

¿Desde cuándo se da la división en los docentes?

Dentro del sistema magisterial siempre hubo grupos que promovieron la división y fueron minoritarios [...] Pero estamos recuperándonos. Este año estamos bajando a las bases. Los maestros van entendiendo que el sindicato no los ha traicionado como les han hecho creer, que seguimos luchando por mejores condiciones laborales para los trabajadores del Sutep.

¿En años anteriores el Sutep ha descuidado las bases y grupos minoritarios?

Sí. Hay que ser autocríticos. Hay factores externos como los gobiernos de turno (por su negativa a atender los pliegos de reclamo), pero también hay factores internos, y eso lo asumimos nosotros como dirigentes, nuestra conducción no fue la mejor. En el tema de la información y comunicación, hemos fallado. No hemos sintonizado y de repente no hemos promovido dirigencias sindicales a través de las escuelas sindicales que antes había. Hemos descuidado la promoción de liderazgo sindical y todo eso nos ha pasado la factura.

¿La voz del profesor de las escuelas no ha sido escuchada por la dirigencia?

Tienen que mejorarse las asambleas y reuniones, que no ha habido. No solo es como dice el Conare, que "hubo traición o el CEN nos olvidó". El Sutep es toda la estructura sindical, desde el CEN hasta las bases. Entonces antes había asambleas en cada colegio, distritos y provincias. Últimamente eso está fallando. Tenemos que reflexionar y hacer mea culpa, lo asumimos. Obviamente, quien tiene mayor cargo tiene mayor responsabilidad, pero somos toda una estructura sindical.

¿Las reuniones en colegios se están volviendo a promover?

Sí, estamos impulsando que sea así. Los acuerdos y consultas tomados en Asamblea Nacional tienen que llegar hasta la base, caso contrario, de aquí a un año o dos años vamos a tener este problema. Un magisterio desinformado va a creer que su dirigencia nacional los ha olvidado.

¿El acercamiento con las otras facciones se puede proponer o van a seguir divorciados?

Yo creo que no, este 6 de julio (Día del Maestro) es de reflexión, no queremos ser intransigentes. Como Sutep planteamos que basta de enfrentarnos. Lo otro es respetarnos, si no se sienten representados por el Sutep, tienen que respetar que hay un sindicato y tendrán la libertad de formar su propio gremio. Pero no se puede aceptar que organizaciones del magisterio nos peleemos entre nosotros, eso sí puede llamarse traición.

¿Las huelgas del Sutep y el Suteba perjudican la impartición de las clases?

El gobierno fue el gran responsable de lo que ocurrió el año pasado. El Congreso tuvo un rol negativo: jugaron a otro tipo de intereses. Pero el Gobierno se ha dado cuenta que le conviene tener un magisterio unido porque así, con varias facciones, es un desorden nacional y no hay con quién trabajar o resolver las necesidades.