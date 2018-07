Horrores de fondo no existen en los Comentarios Reales

José Víctor Salcedo

Alejandro Herrera Villagra editó la versión municipal de Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que recibió numerosas críticas por los errores en el libro. Herrera defiende el texto y admite la existencia de "errores tipográficos" que serán subsanados con una fe de erratas. A sus críticos también les respondió fuerte y claro.

Doctor Herrera, ¿alguna vez una obra suya ha recibido tantas críticas como esta versión de los Comentarios Reales?

Nunca con tanto desconocimiento, nunca con tanta agresividad y nunca con manipulación.

¿Manipulación de parte de quién o quienes?

Sobretodo del regidor Richard Suárez, que ha estado en Facebook bombardeando con PDF, con imágenes de un machote antiguo, obsoleto, que no es así.

Ha admitido errores tipográficos, pero en realidad más parecen errores de edición, es decir, suyos...

Por supuesto, son errores míos, pues. Por ejemplo, han criticado la desaparición de "españoles curiosos". Bueno, pido disculpas, la voy a incluir cuando haya una segunda edición, no hay problema. Se me escapó por ahí un número 6, un número 2 en una fecha, probablemente un artículo fue duplicado -en vez de decir "el árbol" decía "el el".

O escribió mal "estudiante"...

Mi ojo me falló, pues. Cómo me voy a hacer el loco con eso. Usted sabe que trabajar en una computadora es cosa de todos los días y uno tiene que tener mucho cuidado. Yo hice 6 o 7 correcciones. Del corpus de los Comentarios Reales yo me siento muy contento y satisfecho. Que al inicio y al final de los materiales suplementarios se cometieron este tipo de errores ortográficos, sin duda. Ahora, horrores de fondo, de significado, de contenido no existen. Es una estrategia política del regidor Richard Suárez para obtener otros beneficios [...] para llamar la atención sobre ciertos asuntos administrativos que a mí no me incumben, porque no soy funcionario municipal, soy académico.

¿No le parece que es inadmisible que haya varios errores de concordancia de género, palabras mal escritas, repetición o ausencia de artículos?

No. Dígame usted, ¿es inadmisible el volumen octavo La historia del Tahuantinsuyo de María Rostworowski? ¿Es inadmisible el texto Calendario incaico? ¿La rebelión de Túpac Amaru de Charles Walker son inadmisibles? Por otra parte, ayer el director de Cultura, Luis Nieto, dijo algo bastante cierto, que cuando la cantidad de errores son demasiados, digamos más de 20, más de 30, 50, esa obra puede ser declarada inadmisible. En este caso no es así, hay errores, lo reconozco hidalgamente porque soy un caballero, porque no me creo perfecto [...] no hay que recurrir a la xenofobia, a la agresión, discriminación. Ahora si se hace, qué lastima.

El regidor Richard Suárez dijo que revivió al Inca Garcilaso en otra época, al citar una reunión de Garcilaso con Luis Jerónimo de Oré en 1912...

Voy a ser muy enfático con eso. El señor Suárez está cometiendo un acto ridículo. Cómo voy a confundir al Inca Garcilaso viviendo en la década de 1910, antes de la Primera Guerra Mundial. ¡Por favor, regidor Suárez!

¿Ese error no está en la página 330?

Eso es lo que yo le decía, en vez decir 1612, ese 6 no lo vi y se me fue un 9. Pero repito que es absolutamente ridículo que él (Suárez) pretenda que la opinión pública de Cusco le crea que nosotros pensamos que el Garcilaso vivió en el siglo XX. Ridículo.

El escritor Rodolfo Sánchez saludó la edición para entregarla a los jóvenes, pero también cuestionó su "visión editorial". Él dice: "una cuestionable visión editorial ha llevado a incluir un texto del premio nobel Mario Vargas Llosa para abrir la edición".

Me parece legítima. El doctor Rodolfo Sánchez es una eminencia, un excelente poeta, un antropólogo, escritor prolífico, y me parece perfecta su crítica.

Sánchez cuestiona eso porque Vargas Llosa tiene una visión diametralmente opuesta del pensamiento andino a la del Inca Garcilaso...

Vargas Llosa tiene una visión distinta, como María Rostworowski, respecto al trabajo de Garcilaso. También tiene una visión distinta a la de José María Arguedas [...] Vargas Llosa considera que el Inca Garcilaso es un arcaísmo; en ese sentido, el doctor Sánchez hace la observación. Se incluyó el fragmento del discurso de Vargas Llosa a pedido del alcalde (Carlos Moscoso).

El poeta Ángel Avendaño pidió que el libro vaya a la hoguera.

Lo lamento en el alma. Yo también soy poeta. Me parece que él firma el manifiesto del regidor Suárez, donde se estilan por lo menos cuatro o cinco groserías de grueso calibre. Lamento que un poeta tenga que recurrir a la brutalidad. En todo caso, si Avendaño viene al Cusco, yo encantado me siento a la mesa para discutir tranquilamente. Voy a olvidar sus epítetos vulgares. ❧