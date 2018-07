Esposo de mujer quemada en Cajamarca: Amenazas de Esneider no fueron denunciadas [VIDEO]

El caso de Juanita Mendoza, la mujer quemada en Cajamarca, continúa cobrando indignación. El agresor, Esneider Estela Terrones, ya había agredido a Liliana Mendoza, hermana de la víctima, en anteriores oportunidades, pero ella nunca denunció por temor, así lo reveló el esposo de quien hoy tiene más del 80% de quemaduras en su cuerpo.

Wilmer Escobar, esposo de Juanita Mendoza, dijo a América TV que nunca se enteró que su excuñado amenazaba a su familia hasta ayer.

Escobar dijo que su cuñada nunca le advirtió sobre las agresiones de su expareja y que incluso pensaba que se llevaban bien. “No sé qué le habrá pasado por la cabeza. Nunca tuvo problemas no conmigo ni con mi esposa”.

El esposo de Juanita también dijo que no entiende por qué su cuñada nunca denunció las agresiones. “Al comienzo me dijo que ya había ‘denunciado’ pero al final todo fue tapado”.

"Las amenazas no se dieron a conocer a tiempo, lamento mucho no haberlos protegido. (...) (Me dijo que) él le decía, cuando la amenazaba, ‘te voy a dar por donde más te duele’. Me confesó que estaba asustada por sus hijos, pero nunca pensó (mi cuñada) que su hermana sería la víctima" , narró el esposo de la mujer quemada.

Esneider Estela ya ha sido trasladado a la Fiscalía en Cajamarca.