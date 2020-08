Semáforo epidemiológico: ¿qué es y cómo van los distritos de Lima en su lucha contra la COVID-19?

En el Perú, el avance de la pandemia del nuevo coronavirus ha sido más rápido que en otros países de la región. A la fecha, se han contabilizado 471.012 casos positivos y 20.844 muertes a causa de la infección por COVID-19.

De todo el país, el área de Lima Metropolitana, que incluye 43 distritos de la Provincia de Lima y 7 de la Provincia Constitucional del Callao, es la que ha registrado mayor cantidad de personas afectadas desde el inicio de la pandemia: 220.202 casos y 8.854 fallecimientos, según información del Ministerio de Salud (Minsa).

A 21 semanas de haberse conocido el primer caso de coronavirus en el país, los distintos distritos de la capital presentan, por lo general, un incremento en la cantidad de contagios diarios, presentándose desde la semana anterior un aumento considerable.

Semáforo epidemiológico

Rodrigo Parra, ingeniero electrónico, ha realizado un semáforo epidemiológico de acuerdo a las cifras de las últimas semanas expuestas en la plataforma de datos abiertos del Minsa. Con este análisis se ha podido comparar las semanas 20 y 21, para conocer el aumento de casos positivos y en qué escala se encuentran.

El semáforo epidemiológico es una medición sobre el impacto de la pandemia, en este caso, en cada distrito. El color verde va de 0 a 100 casos por 100.000 habitantes; el amarillo, de 100 a 300; el naranja, de 300 a 500; y el rojo va de 500 a más.

Parra Wong explica a La República que “como era de esperarse, y como pasa en cualquier país, a menor o mayor escala, se espera siempre un aumento de los casos cuando existe reactivación. En el caso de Perú sí está siendo un poco pronunciado el incremento. En Lima Metropolitana y Callao se ve un incremento en 33 distritos de 41, y en unos más acelerado que otros”, asegura.

Por ello, refiere el ingeniero electrónico, la importancia de un semáforo epidemiológico recae en la implementación de medidas, como cuarentenas focalizadas y cercos epidemiológicos. No obstante, en el país no se ha logrado crear este tipo de medición debido a que los gobiernos regionales y el Minsa no manejan la misma información.

De igual modo, el epidemiólogo Leslie Soto, comenta que el semáforo debería adoptarse en los distritos porque “las personas que confían mucho, les ayudaría a ver que su zona no es tan libre de la enfermedad como lo pensaban”. Sin embargo, indica, esto debería ocurrir de forma indistinta, es decir, los ciudadanos deberían cuidarse si es que existen o no contagios en su distrito de residencia.

La semana más crítica para Perú

Una de las gráficas de Parra Wong indica que el Perú se encuentra ahora en el momento más alto de contagios del nuevo coronavirus desde que la pandemia arribó al país.

Según se puede observar, el 6 de agosto de 2020 hubo un promedio de 7.137 casos positivos de COVID-19, que superan el promedio de casos vistos a fines de mayo, el punto más álgido hasta ese entonces. En ese sentido, se evidencia el incremento de la positividad, es decir, la cantidad de casos en relación a la cantidad de test realizados.

“Hablando solamente de la positividad (cantidad de casos por cantidad de test), hasta hace 2 o 3 semanas teníamos una positividad nacional diaria de un 17 a 19 %, y en las últimas semanas estamos entre un 28 a 30 %. De cada 10 casos hay 3 contagiados en los test que realizan”, señala.

Otra de las gráficas trabajadas por Rodrigo Parra muestran que, de acuerdo con la información brindada por el Minsa, los casos activos en el país son 134.685 y que los hospitalizados ascienden a 13.680, por lo que se evidencia la falta de acceso a internamiento.

“Siempre hubo mayor demanda de camas que oferta de camas por más que se hayan estancado los casos”, explica el ingeniero electrónico.

Frente a esta realidad, el epidemiólogo Leslie Soto indica que debería haber una asistencia desde el primer nivel del sistema de salud para evitar que hayan más casos activos que camas disponibles en hospitales.

“Se requiere que los centros de primer nivel, postras y centros de salud, estén abiertos para que las personas puedan ir más tempranamente. Si abren el primer nivel, tendremos gente que va a ir y se le va hacer controles con saturómetro u oxímetro, y puedan hacer las derivaciones tempranamente”.

Casos de coronavirus por distritos de Lima Metropolitana

Es importante destacar que esta tabla ha sido desarrollada a partir de las gráficas realizadas por Rodrigo Parra, en las que se han incluido 37 distritos de Lima y 6 de Callao.

Distrito Casos positivos* en la semana 20 Casos positivos* en la semana 21 Semáforo epidemiológico Ancón 138 89 Verde Ate 120 126 Amarillo Barranco 133 197 Amarillo Bellavista 214 263 Amarillo Breña 177 109 Amarillo Callao 82 97 Verde Carabayllo 90 118 Amarillo Chaclacayo 225 191 Amarillo Chorrillos 118 136 Amarillo Cieneguilla 57 60 Verde Comas 136 158 Amarillo El Agustino 168 189 Amarillo Independencia 129 159 Amarillo Jesús María 746 1.099 Rojo La Punta 49 0 Verde La Perla 39 31 Verde La Molina 61 124 Amarillo La Victoria 194 217 Amarillo Lima (Cercado) 306 389 Naranja Lince 218 324 Naranja Los Olivos 144 163 Amarillo Lurín 48 74 Verde Lurigancho (Chosica) 86 126 Amarillo Magdalena del Mar 131 150 Amarillo Miraflores 132 132 Amarillo Mi Perú 139 91 Verde Puente Piedra 89 106 Amarillo Pueblo Libre 136 151 Amarillo Pachacámac 79 86 Verde Rímac 193 192 Amarillo Santa Anita 111 216 Amarillo Santiago de Surco 125 156 Amarillo San Miguel 93 134 Amarillo San Juan de Lurigancho 115 144 Amarillo San Borja 125 159 Amarillo San Juan de Miraflores 137 171 Amarillo San Isidro 128 139 Amarillo San Martín de Porres 109 120 Amarillo San Luis 285 215 Amarillo Surquillo 230 292 Amarillo Villa El Salvador 124 162 Amarillo Villa María del Triunfo 111 138 Amarillo Ventanilla 63 89 Verde

*Casos positivos por 100.000 habitantes.

De acuerdo con Parra Wong, los distritos de Lima Metropolitana con mayor cantidad de casos son: Ate, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, La Molina, Lince, Chosica, San Juan de Miraflores, Surquillo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Ventanilla. En todos estos el incremento de casos las últimas dos semanas ha sido mayor.

Atención primaria para mitigar el impacto del coronavirus

El epidemiólogo Leslie Soto explica que, a estas alturas, volver a una cuarentena a nivel nacional no generaría un cambio real en las cifras. Esto se debe a que “retroceder a lo básico de que nadie saliera, no va a ser posible, y hemos visto que no ha sido tan efectivo”.

Por ello, el especialista recomienda que en Lima se actúe como se ha hecho en otras zonas del país: poner normas punitivas. Para conseguirlo, continúa, se debería contar con apoyo de autoridades municipales para obligar al cumplimiento de las medidas, sobre todo en zonas consideradas de alto riesgo, como los mercados y centros de mayor concentración ciudadana.