Cigarros electrónicos con sabores aumentan probabilidades de sufrir problemas cardíacos

Un estudio científico del Instituto Cardiovascular de Stanford reveló que los sabores de los cigarros electrónicos pueden causar problemas cardíacos, los cuales aumentan la probabilidad de que el consumidor sufra un ataque al corazón.

En el documento publicado en la revista científica Journal of the American College of Cardiology se afirma que los jugos de los vaporizadores provocan serios daños en las células que recubren los vasos sanguíneos y evitan el funcionamiento adecuado.

"El público tiene la idea de que los cigarros electrónicos son seguros" indicó el autor del estudio, el doctor Joseph Wu, en diálogo con el portal Kezi. Además, advirtió el peligro de asumir que por sus sabores frutales o dulces, son sanos.

Joseph Wu explicó que por este factor a muchos niños les resulta agradable fumar cigarros electrónicos, de modo que los riesgos de contraer enfermedades cardíacas aumentan.

"Hay tantos niños que fuman cigarrillos electrónicos. Y estos niños se convertirán en adultos. Y estos adultos pueden convertirse en pacientes de edad avanzada de los cuales yo, como cardiólogo, me ocuparé más adelante", detalló

Al estudio científico se le suman las cifras de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que, en noviembre del año pasado, dio a conocer sobre el consumo de cigarros electrónicos, el cual reveló un aumento de un 80% entre estudiantes de educación secundaria.

Los expertos afirman que estas cifras son preocupantes debido a que los vapores generan riesgos en el desarrollo de los cerebros de los menores y que esto puede ser la entrada al tabaco y otro tipo de drogas.