Solo podemos comer seis papas fritas al día según científicos

Científicos aseguraron que comer papas fritas dos o tres veces por semana supondría un riesgo mayor para la salud, en comparación a aquellos que comen papas sancochadas.

La investigación en Estados Unidos concluyó en que las papas fritas tenían un índice glucémico alto, comparándolo con las papas sancochadas. Esto está relacionado a tener un riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes.

Una de las explicaciones era la forma de cocinar las papas fritas, también conocidas como papas francesas. Debido a que se pelan, se cortan y se fríen en aceite, esos alimentos perdían nutrientes que ya se encuentran en su cáscara.

Por ese motivo, el Dr. Eric Rimm, de la Universidad de Hardvard, en Estados Unidos, dijo que la porción idónea para la salud debería ser de seis papas fritas por día. Estableció que la cantidad máxima permitida sería de 15, que aportarían al cuerpo unas 140 calorías, aproximadamente.

Además, las papas fritas suelen ir acompañadas de una serie de aditivos, como queso, ajíes, cremas y otros aderezos. La mayonesa o el ketchup pueden aportar entre 20 y mil calorías, dependiendo de su consumo.

Sus conclusiones se basaron en el estudio se realizó en The American Journal of Clinical Nutrition, que estuvo a cargo del Dr. Nicola Veronese, de Italia. Él y su equipo encontraron que los estadounidenses consumían más papas fritas que los ciudadanos de otras nacionalidades. Concluyeron que las personas que no consumían este tipo de alimentos vivían en promedio seis meses más que aquellas que sí lo hacían.