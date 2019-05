Madres protestan por despido arbitrario en municipalidad de Magdalena [FOTOS Y VIDEO]

Con carteles en mano, dos mujeres se quejaron por presuntos despidos arbitrarios cometidos por parte de la municipalidad de Magdalena del Mar. Las ciudadanas vienen reclamando en el ayuntamiento para poder obtener el pago de su trabajo.

Las madres de familia afirman que han prestado servicios para la entidad desde hace 12 años, y hace unos meses, después de sus vacaciones fueron despedidas sin previo aviso.

“A lo que tenemos que llegar porque no nos pagan. Nos están debiendo diciembre y la administradora no nos da una fecha porque dice que no hay cronograma. Nos debe la municipalidad, no la gestión anterior”, manifestó una de las ciudadanas agraviadas en un video enviado a nuestra plataforma de denuncia.

Con carteles que dicen: “Despidos con engaños, no es digno de una autoridad”, “Después de 12 años fuimos despedidas con engaños por Chacón” y “Somos madres de familia despedidas con engaños por Chacón. ¡En nuestro día, páguenos!”, son utilizados como medio de protestas por estas mujeres que piden que las autoridades del distrito puedan darle una solución a su problema.

Municipalidad responde

Ante la denuncia presentada a la sección de Reportero Ciudadano, un vocero de la municipalidad aclaró los puntos y manifestó que no se trata de un despido arbitrario.

“Respecto al caso que se señala, debemos aclarar que no existe despido alguno, mucho menos arbitrario. El contrato de las personas en cuestión culminó en su momento y en el marco de sus competencias, la administración de la municipalidad de Magdalena del Mar tomó la decisión de no renovarlos”, puntualizó.

Al respecto, del pago a las trabajadoras afirmó que “lamentablemente la gestión anterior dejó al 31 de diciembre del año pasado a trabajadores administrativos, serenos y obreros impagos, con deudas acumuladas de hasta 3 meses de retraso. Como institución debemos cumplir con esta deuda generada, pero se hará de manera responsable, de acuerdo a los recursos de la institución y priorizando aquellas que tienen mayor antigüedad, como corresponde. Cabe señalar que lo que corresponde a este año, no se han generado deudas con los trabajadores, debido precisamente al manejo responsable de los recursos de la institución”.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).