Ofrecen recompensa para encontrar a mascota extraviada

‘Maclo´es un can de raza Beagle de apenas 2 años que desapareció el pasado viernes 15 de febrero alrededor de la una de la tarde, en la inmediaciones de la cuadra 4 de la avenida Morales Duares, en el Cercado de Lima.

El hecho que ocurrió cerca al jirón Máncora tiene preocupada a su dueña, quien además de extrañarlo teme no encontrarlo, o que le haya ocurrido algo.

“Él se encontraba en la casa de mis abuelos en el Cercado de Lima, cuando abrieron la puerta salió corriendo atrás de un vecino que se dirigía a unas 4 cuadras más allá, sin embargo, nunca más se volvió a saber de Maclo. Todos los días pasó por ese lugar a buscarlo. No sé si lo tienen en alguna casa por ahí encerrado, o lo llevaron lejos. Me parte el alma saber que no se si te volveré a ver”, comentó la dueña del can.

Asimismo, ella sospecha que el can pudo haber sido robado de las calles aledañas de su vivienda.

“Vecino que indica que hubo atropello y testigos indican que no hubo ningún atropello que el Beagle estuvo ahí y luego desapareció, buscamos por la zona y nadie dice nada, todos los días pego afiches y los rompen”, comentó la ciudadana.

Ante esta situación, ella y sus familiares han iniciado una intensa campaña de búsqueda, en la que ofrecen una recompensa a quien dé con su paradero.

En caso de tener alguna información de su paradero llamar al 939 853 404 o al 433-3793.

