San Luis: impiden ingreso de vecinos a sesión de Concejo Municipal [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como Christian Pardo denunció un hecho que ha generado molestia en los vecinos de San Luis.

Según el ciudadano, el hecho sucedió el día viernes 18 de enero cuando se realizaba una sesión de concejo en las inmediaciones de la municipalidad del distrito ubicada en la Av. El Aire 1540.

Tal como se observa en las imágenes, un grupo de personas reclamaban para poder ingresar al lugar. Sin embargo, fueron impedidos de entrar dado que según el policía el salón se encontraba lleno.

“Llame al comisario para que haga una constatación policial para que les pregunte si los de adentro son del pueblo o son trabajadores. Usted no puede estar del lado del alcalde, usted tiene que estar imparcial, tanto del vecino como de la autoridad. Somos del pueblo y aquí estamos. Ya llamé al defensor del pueblo o el alcalde va a tener una sanción por no dejarnos ingresar. Él no puede hacer una sesión a puerta cerrada”, manifestaba la usuaria al policía que se encontraba en el lugar.

La ciudadana que aparece en material audiovisual denunciaba que se estaban vulnerando sus derechos, ya que las sesiones de concejo son públicas y las personas pueden ingresar sin restricción. Exigen que se sancione este tipo de actitudes por parte de las autoridades.

