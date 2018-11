SJM: falta de efectivos policiales genera congestión vehicular

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano denunció que todos los días se genera una gran congestión vehicular que se ha convertido en un martirio para todas las personas que transitan por la avenida Los Héroes en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según el denunciante, cada mañana se da la gran afluencia vehicular, la cual es aprovechada por los malhechores para poder hurtar las pertenencias de los pasajeros y peatones que se desplazan por esa avenida. Asimismo, Johan Pérez reportó que el tráfico inicia desde la avenida San Juan, a la altura del punte que lleva el mismo nombre.

"No hay policía de tránsito. Esto es todos los días, un tráfico horroroso y encima roban. Los choferes y cobradores están gritando y diciendo palabra soeces, incluso se pelean por ganar pasajeros. No respetan la señal de los semáforos y se paran en paraderos no autorizados para recoger personas", escribió el usuario a través de WhatsApp.

Además, afirma que los vehículos se estacionan en los semáforos por varios minutos para esperar pasajeros y ello impide que los demás carros pasen. Otro factor que tiene consternados a los vecinos es la gran presencia de ambulantes que ha llevado al desorden del lugar. Éstos suelen colocarse en los veredas o pistas para vender sus productos.

Los ciudadanos piden que haya presencia policial en el lugar, lo más pronto posible, para que se agilice el tránsito y para reducir los índices de robo en la zona.

(Texto y fotos enviados por Johan Pérez mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).