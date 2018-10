Callao: basura invade las principales zonas de Bellavista [FOTOS]

Por intermedio del WhatsApp de La República, dos ciudadano denunciaron que la basura se ha convertido en un problema que afecta la salud y tranquilidad de los vecinos de las urbanizaciones San José y Santa Catalina, en el distrito de Bellavista, en el Callao.

Según indicaron los denunciantes, las bolsas de basura y los desmontes arrojados permanecen desde hace 10 días en las principales vías públicas de las urbanizaciones.

“La basura que se muestra en al fotografía, está desde hace 10 días en la zona. El tema de la basura sigue igual. Ya un vecino hizo la denuncia, pero el problema es que me he mediante redes sociales con la Municipalidad, sin embargo no me hacen caso, y hasta me han bloqueado de ellas”, señaló uno de los denunciantes.

Asimismo aseguró haber realizado protestas en uno de los parques del distrito para comunicar sobre toda las deficiencias en el servicio de recojo de basura en la jurisdicción, sin embargo, tampoco obtuvieron alguna respuesta de las autoridades municipales.

Los vecinos exigen que el personal de limpieza cumpla con la recolección de basura, de manera permanente y sin ninguna deficiencia. Además exigen la instalación de más contenedores.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).