Toyota del Perú conmemoró con orgullo 15 años desde la llegada del Prius, su primer vehículo electrificado, un avance significativo en el camino hacia una movilidad más sostenible en el país. Desde 2009, la marca ha apostado por una estrategia centrada en tecnologías de gas natural y vehículos híbridos eléctricos (HEV), posicionándose como pionera en soluciones de movilidad que sean sostenibles, prácticas y accesibles para nuestro país.

El evento de celebración no solo conmemoró los logros pasados, sino que también sirvió como plataforma para compartir la visión global de Toyota: alcanzar la carbono neutralidad en todo el ciclo de vida de sus vehículos para el año 2050.

Durante el evento, Rafael Chang, CEO de Toyota para Latinoamérica y el Caribe, enfatizó que la descarbonización es un pilar fundamental dentro de la estrategia de la compañía. “La descarbonización es parte de la visión de Toyota, la cual la definimos como Beyond Zero. Y Beyond Zero significa que realmente nosotros queremos disminuir las emisiones de carbono hasta un nivel cero”, explicó Chang.

Por su parte, Fiorella Garay, jefa de Asuntos Gubernamentales de Toyota del Perú, agregó que, desde la introducción de la tecnología híbrida eléctrica en 2009, Toyota ha trabajado para diversificar y promover soluciones de movilidad sostenible. “Hemos enfrentado muchos desafíos, uno de ellos es el contribuir en la educación en torno a las características de esta nueva tecnología. Debido a las condiciones de infraestructura actual, estamos apostando por la tecnología híbrida eléctrica y los vehículos a GNV como una tecnología de transición”, destacó Garay.

En 2023, Toyota del Perú logró vender más 900 unidades y este año esperan cerrar en más de 2,000 unidades, con casi un 100% de híbridos eléctricos, consolidándose como líder en el segmento y demostrando su compromiso con la electrificación. Takuo Muto, presidente ejecutivo y CEO de Toyota del Perú, anunció que la meta para el año 2030 es comercializar 8,000 vehículos electrificados, de los cuales un 96% serán híbridos eléctricos (HEV). Este objetivo refleja la determinación de la compañía por continuar impulsando la adopción de tecnologías que reduzcan el impacto ambiental del transporte.

Consciente de las necesidades del mercado y su compromiso con la sostenibilidad, Toyota del Perú continuará impulsando la adopción de tecnología electrificadas en el país. En ese contexto, los híbridos eléctricos y los vehículos a gas natural se presentan como soluciones clave para avanzar hacia una movilidad más limpia y eficiente.