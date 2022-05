Pedro Castillo EN VIVO: docente negó haber sido asesor de la tesis del presidente y Lilia Paredes

El presidente de la República, Pedro Castillo, fue citado a declarar el último sábado 7 de mayo por la Fiscalía de Lavado de Activos para que acuda el próximo lunes 16 de mayo. En tanto, la fiscal Luz Taquire Reynoso solicitó la declaración del mandatario sobre la investigación a Bruno Pacheco.

En el ámbito económico, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Óscar Zea, anunció que entregaría fertilizantes gratis a los agricultores y ya no con subvención. “Conforme al artículo 60 de la Constitución, no podemos crear una falsa competencia empresarial, es decir, que no podemos vender ni así sea subsidiado este producto porque existen empresas a nivel nacional como el caso de los importadores. En ese sentido, será distribuida de forma gratuita, ya no será subvencionada de forma alguna“, declaró.

En Vivo: últimas noticias de Pedro Castillo hoy, lunes 9 de mayo de 2022 09:07 Karelim López: Pedro Castillo iba a obtener un posgrado tras pacto con César Acuña La aspirante a colaboradora eficaz Karelim López habría mencionado ante la Fiscalía que el presidente Pedro Castillo llegó a un acuerdo con César Acuña para obtener un posgrado en la Universidad César Vallejo (UCV). El precandidato al Gobierno Regional de La Libertad es dueño de la mencionada casa de estudios. "(Pedro Castillo) nunca ha asistido a clases, pero le iba a salir el título. Todo eso está en trámite, relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña", habría manifestado López, según reveló Panorama. En 2013, Castillo Terrones obtuvo el grado de magíster en Educación por la UCV. Video: Panamericana 08:37 Pedro Castillo: denuncian que Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente La empresaria Karelim López habría involucrado al exsecretario presidencial Bruno Pacheco en la controversia por la tesis que Pedro Castillo presentó para obtener el grado de magíster. Según el programa Panorama, esto fue parte del testimonio de López ante la fiscal Luz Taquire. "Bruno Pacheco me contó que hay un tema relacionado con la Universidad César Vallejo. Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo, y la de su esposa en la Universidad César Vallejo", habría comentado Karelim López. "Y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título", agregó la aspirante a colaboradora eficaz. Foto: Presidencia de la República 07:47 Docente Gerardo Gaitán negó haber asesorado tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes El docente universitario Gerardo Gaitán Merejildo desmintió haber sido asesor de la tesis del presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes, tal como ambos consignaron en el documento. Dicha investigación fue presentada ante la Universidad César Vallejo para obtener el grado de magíster en Educación con mención en Psicología Educativa. "Quien habla no ha participado como asesor de tesis, he sido profesor de un curso. El profesor de un curso no es el asesor. Ahí existe divergencia (...). El suscrito fue invitado por la César Vallejo para dictar en el curso de maestría. Fue en el periodo 2012 – 1. En ese periodo se me indicó que debía dictar en el distrito de Tacabamba un curso de Desarrollo de investigación científica", señaló Gaitán en Panorama. Foto: Aldair Mejía/La República

En tanto, la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 ya está lista para aplicarse a las personas mayores de 50 años. Este grupo está conformado por 8.188.759 ciudadanos, de acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Ministerio de Salud (Minsa).

¿Quiénes conforman el gabinete de Pedro Castillo actualmente?