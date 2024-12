Janet Tello y siete juezas superiores ganaron en las elecciones del Poder Judicial

Junto al triunfo de la jueza suprema titular Janet Tello Gilardi en la Corte Suprema, otras siete magistradas lograron imponerse en las elecciones en las 34 presidencias de Cortes Superiores de Justicia, a nivel nacional, demostrando el cada vez más activo papel de las mujeres en el sistema judicial y su administración.

Aparte, antes el 8 de noviembre último, la Junta de Fiscales Supremos eligió a la fiscal supremo Delia Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación y titular del Ministerio Público, para un periodo de tres años. Con lo cual, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través de sus principales autoridades, tiene rostro de mujer.

De los 34 presidentes de Cortes Superiores que se eligieron el jueves de diciembre, siete son mujeres. La jueza superior Miluska Cano López en la Corte Superior de Justicia de Lima, Hilda Piedra Rojas en Lima Sur, Polonia Fernández Concha en Lima Este, Jenny Bazán Escalante en la Selva Central, Elcira Farfán Quispe en Cusco, Ana Vásquez Bustamante en Puente Piedra - Ventanilla y, Cecilia León Velásquez en la Corte Superior de La Libertad.

León Velásquez es también la primer presidenta mujer de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en sus 200 años de existencia. Janet Tello es la segunda mujer en ocupar la presidencia del Poder Judicial. La primera fue la doctora Elvia Barrios Alvarado, en una institución que hasta hace poco 13 años solo tenia a una mujer como jueza suprema titular, la doctora Elcira Vásquez Cortes.

Vásquez Cortéz fue jueza suprema titular de 1993 hasta el 2012 en que se jubiló por limite de edad. Durante toda su trayectoria como magistrada suprema, siempre presentó su candidatura a la presidencia del Poder Judicial, como una forma de reivindicar, dijo, la presencia de la mujer en una Sala Plena conformada solo por hombres.

Jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta electa del Poder Judicial 2025-2026

La vacante dejada por la doctora Elcira Vásquez, fue ocupada en concurso público por la hoy electa presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

Las primeras magistradas

"En el Poder Judicial cuando ella (Elcira Vásquez) ingresó solo trabajaban tres mujeres, y aunque probablemente nadie las recuerde quiero nombrarlas; la primera se llamó Zulmira Lastra Colomera, la primera mujer en laborar en la administración de justicia era la secretaria de la Primera Sala Civil de Lima. Luego también está la primera relatora provisional del Tribunal Correccional, quien se llamó Luzmila Huamán Bringas", describió Tello, en el discurso de orden por el día del juez, del 4 de agosto del 2014.

"La primera jueza de instrucción –a quien el doctor Gustavo Bacacorzo, como presidente del Consejo General de Justicia, trataba de desanimar a como diera lugar– fue la doctora Cecilia Espinoza Donayre, preguntándole: “¿Por qué se va meter usted en cosas de hombres?” A lo que la doctora Espinoza contestó: “Porque soy osada”; argumento convincente para ser nombrada. La primera presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue la doctora Angélica Bockos de Grillo; muchos años después la sucedería la doctora María Zavala Valladares, quien también se desempeñó como ministra de justicia".

En la Corte Superior de la Libertad

Cecilia León Velásquez, presidenta electa de la Corte Superior de Justicia de La Libertad

La jueza superior Cecilia Milagros León Velásquez se convirtió en la primer presidenta mujer de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, elegida por la Sala Plena, conformada por 35 jueces superiores titulares, por mayoría de votos, sobre otros dos candidatos.

León Velásquez es abogada y maestra en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego y estudios concluidos en la maestría de Derecho Constitucional en la misma casa de estudios.

Actualmente, es presidenta de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y docente universitaria de Derecho Procesal Penal y Destrezas Legales en la Universidad Privada Antenor Orrego.

“Vamos a trabajar a puertas abiertas, permitiendo que los ciudadanos y medios de comunicación que tengan un cuestionamiento sobre alguna decisión judicial puedan entrevistarse conmigo, a fin de transparentar las resoluciones. Ello no significa que cubriremos actos de corrupción, sino que brindaremos respuestas a los usuarios que buscan una justicia pronta”, declaró, luego de ser declarada ganadora de la elección.

Corte Superior de Lima

Miluska Cano López, juez superior y presidenta electa de la Corte Superior de Lima

La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada por 99 jueces superiores titulares, eligió a Miluska Cano López como presidenta para el periodo 2025-2026. Es la primera vez que de manera consecutiva se elige como mujer a una jueza superior.

Cano López tiene el retó de recuperar la confianza ciudadana, luego que su antecesora, la doctora María Vidal La Rosa se viera involucrada en el escandalo de Andrés Hurtado 'Chibolín' y fuera suspendida por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial por sospechas de tráfico de influencias.

Miluska Cano se ha desempeñado como jueza superior de la Corte Superior Nacional Penal en los tribunales a cargo de juicios por violaciones de Derechos Humanos. En su plan de trabajo resaltó la necesidad de mejorar la percepción pública del Poder Judicial para lo cual plantea trabajar en prevenir los actos de corrupción y mejorar la ética en la función pública.

Para lo cual, se propone agilizar los procesos judiciales, enfrentando la sobrecarga de expedientes y la obsolescencia de algunas normativas, que contribuyeron, dice, a los retrasos en los juicios.

Corte Superior de Lima Sur

Hilda Piedra Rojas, presidenta electa de la Corte Superior de Lima Sur

La jueza superior Hilda Cecilia Piedra Rojas fue candidata única en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, para suceder a la actual presidenta, la jueza superior Emperatriz Tello Timoteo

Hilda Piedra es una magistrada de amplia trayectoria, primero en la Corte Superior de Lima y ahora en la Corte de Lima Sur, que tiene experiencia en casos emblemáticos. Actualmente, se desempeña como jefa de la Oficina Desconcentrada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Su entrevista de ratificación ante la Junta Nacional de Justicia el año 2022 llamó la atención por la crudeza de sus criticas a sus colegas. "Las consecuencias de mi independencia. Ser independiente cuesta y cuesta a veces renunciar a situaciones que podrían ser mejores. Por ejemplo, que una esté en una instancia superior y que porque es independiente la bajen. O que una quiera cumplir sus funciones y no demuestra sujeción al poder y la cambien a otro sistema".

Ante otra pregunta afirmó: "En nuestro país se han dado procesos de ratificación. Para vergüenza de nosotros, gente que salió de la institución y que sabemos que no tienen una línea de conducta correcta han regresado, porque la Corte Interamericana les dio la razón o porque el amparo surgió. Y no solamente han regresado. Hasta se han beneficiado de los erarios del Estado vía procesos indemnizatorios. Y no han conseguido indemnización de 20 soles, han conseguido buenas indemnizaciones", afirmó.

Corte Superior de Lima Este

Jueza superior Polonia Fernández Concha

La Sala Plena de la Corte Superior de Lima este eligió a la jueza superior Polonia Fernández Concha como presidenta de la Corte Superior de Lima Este. Fernández ha sido jueza suprema provisional y anteriormente, el 2010 y 2011, fue presidenta de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Polonia Fernández es egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene el grado de maestra en Derecho con mención en Derecho Tributario Laboral, que alcanzó luego de sustentar su tesis La subordinación como elemento esencial aun vigente frente a la presunción de laboralidad en la nueva Ley Procesal de Trabajo.

Corte Superior de la Selva Central

Jueza superior Jenny Bazán Escalante, al lado del jefe de la Autoridad Nacional de Control, Roberto Palacios Bran

La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central eligió a la jueza superior Jenny Maribel Bazán Escalante como la nueva presidenta para el periodo 2025-2026, en reemplazo de la actual presidenta Ana María López Arroyo.

Bazán Escalante, una profesional con vasta trayectoria en el ámbito judicial, se venía desempeñando como jefa de la Oficina Desconcetrada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Corte Superior del Cusco

Jueza superior Elcira Farfán sucederá como presidenta de la Corte del Cusco a la jueza Karinna Holgado



La Sala Plena de la Corte Superior del Cusco eligió a la jueza superior Elcira Farfán Quispe para suceder como presidenta de esta Corte, a la doctora Karinna Holgado Noa.

Farfán Quispe aseguró que su gestión se basará en el “Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2021-2030”, priorizando: La celeridad de los procesos, en la administración de justicia, el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción, la mejora en el flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales, la calidad del servicio de justicia para los usuarios, el desarrollo continuo de la transformación digital, la modernización en la gestión institucional e implementación de la gestión de Riesgo de Desastres.

Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla

Jueza superior Ana Vásquez será la presidenta de la Corte Superior de Puente Piedra-Ventanilla

La Sala Plena de la Corte Superior de Ventanilla eligió a la jueza superior Ana Vásquez Bustamante para dirigir esta corte, en el periodo 2025-2026. Vásquez inició su carrera en la magistratura en la Corte Superior de Lima el 2009 y desde el 2015 es jueza superior de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla.

Actualmente se venia desempeñando como jueza de control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.