PJ rechaza pedido de Patricia Benavides para que el TC vea su caso contra la JNJ

La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima rechazó el pedido de la destituida exfiscal de la Nación Patricia Benavides para que su amparo contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea elevado al Tribunal Constitucional, a fin de que sea los magistrados resuelvan un última y definitiva instancia su recurso.

Según la resolución a la que accedió La República, no se cumple el requisito que habilitaría a Benavides a recurrir al TC: que la resolución de segunda instancia haya declarada improcedente o infundada la demanda.

Y es que la sentencia de segunda instancia en este expediente confirmó que no se agotó la vía previa. Es decir, no se rechazó la demanda (improcedente o infundada), sino que se determinó que la JNJ aún no había tomado una decisión definitiva.

“La sentencia de vista del 22 de agosto de 2024 (…) no ha declarado infundada o improcedente la demanda, requisito que es indispensable para la concesión del recurso de agravio constitucional, por lo que no procede el recurso de agravio constitucional planteado por el demandante”, se lee en la resolución.

Rechazan recurso de agravio constitucional de Patricia Benavides

La defensa de Benavides aún puede formular un recurso para intentar que el amparo llegue al TC. El Código Procesal Constitucional establece que contra una resolución que niega el recurso de agravio constitucional se puede interponer una queja, la misma que es resuelta por el TC. No obstante, es poco probable un resultado favorable ya que no se cumple con el requisito exigido.

El caso

Se trata de la demanda de amparo, presentada en agosto de 2023, con la que la extitular del Ministerio Público buscó que se anulen todos los actos en los que los consejeros Inés Tello y Aldo Vásquez intervinieron como miembros instructores y en el propio procedimiento disciplinario.

Inés Tello y Aldo Vásquez.

Al presentar su demanda, Benavides también requirió una medida cautelar para paralizar todas las investigaciones disciplinarias que la JNJ tramitaba.

La demanda fue presentada el 24 de agosto de 2023. Fue admitida al día siguiente por la jueza supernumeraria Jacqueline Tarrillo Meneses. Ese mismo día, la defensa de Benavides solicitó con carácter de urgente la medida cautelar. La jueza concedió dicha medida 4 días después, el 29 de agosto.

La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima anuló dicha medida cautelar por no estar debidamente fundamentada. Sin embargo, la magistrada Jacqueline Tarrillo emitió una segunda medida cautelar, que también fue anulada en segunda instancia.

Según Jaime Villanueva, se contactó con la ahora suspendida jueza María Vidal La Rosa para que interceda ante la magistrada provisional Jacqueline Tarrillo. Esto con el objetivo de que conceda la medida cautelar a favor de Benavides y así se frenen las investigaciones disciplinarias de la JNJ. El exasesor también declaró que quien redactó la resolución que concede la medida no fue la jueza, sino Miguel Girao.

Por el presunto favorecimiento, Tarrillo Meneses es investigada por la Fiscalía y por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Riesgo latente

La República dio a conocer que Patricia Benavides presentó una nueva acción de amparo. Esta vez exige que se anule la resolución 089-2024-PLENO-JNJ, con la que se le impuso la sanción de destitución por haber incurrido en faltas muy graves.

Justamente, ante el “riesgo latente” que dicha demanda sea declarada fundada y se disponga el regreso de Benavides al Ministerio Público, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ratificó su pedido para que se dicte una medida de suspensión en el ejercicio del cargo como parte del proceso penal.

La defensa de Benavides, Christian Beteta, pidió que se rechace el pedido de la Fiscalía y dijo que su clienta ya fue destituida por la JNJ.