Lilia Paredes: PJ rechaza recusación contra juez que evaluará impedimento de salida del país

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró improcedente la recusación formulada por la defensa técnica de José ‘Nenil’ Medina Guerrero, alcalde de Anguía (Cajamarca), quien actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses en el penal Ancón I, contra el juez Raúl Justiniano Romero, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Por medio de las redes sociales de la Corte Superior Nacional, se supo que la sala desestimó el pedido de José Nenil Medina, por lo que el juez Raúl Justiniano Romero continuará con el proceso conforme a ley .

“Se consideró que los argumentos referidos a que el juez no habría cumplido con los plazos procesales de investigación es un sustento fáctico que no es de recibo y no corresponde al estado de este proceso, que se encuentra en etapa de investigación preparatoria ”, se lee en la publicación.

Por otro lado, respecto al argumento de la defensa legal de José Medina sobre la demora de unos días para dar providencia a los pedidos efectuados por los sujetos procesales, la sala señaló que “ no constituye un motivo para afirmar una vulneración al principio constitucional del juez imparcial o conducta parcializada conforme lo expone el recurrente”.

“Esta circunstancia puede ser pasible de ser corregida por otros mecanismos de control, uno de ellos es la solicitud de entrevista con los propios magistrados que están a cargo de sus procesos y no configuran causal que justifique su apartamiento del caso”, añade.

Sala declaró improcedente recusación contra juez Raúl Justiniano Romero, quien evaluará impedimento de salida del país contra Lilia Paredes. Foto: captura/ Twitter Corte Superior Nacional

Cabe recordar que José Medina es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos en la modalidad de organización criminal.

De acuerdo a la Fiscalía, el burgomaestre fue uno de los beneficiados con el decreto de urgencia 102-2021 que emitió el Gobierno de Pedro Castillo y que financió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a favor de las municipalidades para la ejecución de obras.

Lilia Paredes: juez Raúl Justiniano Romero evaluará impedimento de salida

El juez Raúl Justiniano Romero deberá convocar a una nueva audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra Lilia Paredes, formulada por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.

Cabe mencionar que la audiencia estaba programa para el último lunes 5 de septiembre. No obstante, la sesión, que es liderada por Raúl Justiniano, fue suspendida de acuerdo a lo dicho por Benji Espinoza, abogado de Lilia Paredes.

Según la tesis del Ministerio Público, Paredes Navarro sería la coordinadora de una presunta organización criminal enquistada en Palacio que se dedicaría a la licitación irregular de obras públicas y liderada por el presidente Pedro Castillo.