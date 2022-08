Yenifer Paredes pretendía manejar los fondos de los Juegos Escolares 2022, según Fiscalía

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, en la formalización de la investigación preparatoria, señala que Yenifer Paredes Navarro habría tenido como objetivo “enquistarse” en el Ministerio de Educación (Minedu) para tener participación en el proyecto de ley que autorizaba el financiamiento para los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022.

De acuerdo a la disposición fiscal, a la que accedió La República, Yenifer Paredes, investigada por el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos, pretendía tener participación en el referido proyecto a fin de brindar presupuesto a los Gobierno regionales.

La acusación se debe a que, el pasado 10 de agosto, la Fiscalía llegó a la casa de la hermana de la primera dama en Chota (Cajamarca) para allanar su vivienda, en el marco de la investigación en su contra.

Durante el allanamiento, el equipo fiscal encontró 14 sellos de tenientes gobernadores de diversas comunidades y de un juez de paz del distrito de Anguía; sin embargo, también se detectó documentos de proyectos de ley del Minedu sobre los Juegos Escolares 2022.

“ Yenifer Paredes habría querido tener grado de participación en el proyecto que autoriza al Ministerio de Educación a efectuar una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, a favor de los Gobiernos regionales, para financiar la realización de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022 ″, dice la disposición fiscal elaborada por Hans Aguirres.

Así, indica que “a l no ser funcionaria pública de dicho ministerio, no habría razón alguna para que los referidos documentos se mantengan en su domino, lo que evidencia con esta acción desplegada el propósito de la consecución de los objetivos de la organización criminal, lo que en este hecho particular sería el beneficio económico y/o incremento patrimonial ”

De esta manera, el Equipo Especial estaría ingresando nuevas pruebas respecto la función que cumpliría Yenifer Paredes en la presunta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo.