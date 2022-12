Ministros niegan complicidad en intento de golpe de Estado de Pedro Castillo

Los ministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo negaron a la Fiscalía haber sabido del intento de golpe de Estado cometido por el exmandatario hasta que dio su mensaje televisivo el último miércoles 7 en que anunciaba la disolución del Congreso, entre otras medidas.

La primera ministra saliente, Betssy Chávez, no asistió a la citación de la Fiscalía. En cambio, llegó después a la prisión de Dinoes para visitar a Castillo.

Chávez negó haber sabido del mensaje de Castillo, en entrevista con el semanario Hildebrandt en sus trece, pese que a que citó a los ministros por chats con la expectante mención: “Hoy es un día histórico”.

En la mañana entraron a la sede principal de la Fiscalía, en el centro de Lima, los ministros renunciantes de Defensa, Gustavo Bobbio; Relaciones Exteriores, César Landa; y Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

Luego, fueron ingresando los titulares salientes de las carteras de Salud, Kelly Portalatino; Trabajo, Alejandro Salas; Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo; y Cultura, Silvana Robles.

La exministra de la Mujer, Heidy Juárez, llegó tarde y tuvo que espera para dar su declaración.

Además de Chávez, faltaron los ministros de Economía y Finanzas, Kurt Burneo; Interior, Willy Huerta; Educación, Rosendo Cerna; Desarrollo Agrario y Riego, Juan Altamirano; Producción, Eduardo Mora; Energía y Minas, Oliverio Cabrera; Vivienda, César Paniagua; y de Ambiente, Wilbert Rozas. Sus citas debieron reprogramarse.

Tampoco asistió el comandante general del Ejército, Walter Córdova. Su declaración debe darse hoy en la mañana.

Las declaraciones a la Fiscalía son diligencias preliminares de la investigación a Castillo por el presunto delito de rebelión. Los ministros y el comandante general del Ejército fueron convocados como testigos de este caso, que investiga la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“La Fiscalía me ha citado para ratificar mi condena al intento de golpe de Estado, el cual inmediatamente produjo mi rechazo”, comentó Landa a los reporteros al llegar a declarar.

“No lo conocía (el mensaje de Castillo del miércoles) porque justamente estaba con otros ministros en el salón Quiñones. Cuando se abren las puertas del despacho, estaba Canal 7. Yo entro y le pregunto al presidente: ‘¿Qué ha hecho? Eso es delito’. En esos momentos doy un paso atrás y me voy. Mi compromiso con el país fue hasta el momento en el cual la democracia se rompió”, alegó Salas horas después.

“Hemos reafirmado la postura que ya públicamente he referido. En primer lugar, esta medida tomada inconsulta del ámbito del Consejo de Ministros, sin conocimiento de todos los ministros. Este tema no se resolvió en ningún espacio oficial del Consejo de Ministros. Nosotros no hemos tenido conocimiento”, sostuvo Sánchez al salir.

“En materia de una decisión políticamente inviable, a todas luces inconstitucional, ha correspondido que en el trayecto yo haya puesto mi renuncia de carácter irrevocable”, añadió.

En la tarde, simpatizantes de Castillo tomaron la avenida Abancay, frente a la sede de la Fiscalía, para expresar su apoyo al exmandatario, su rechazo a Benavides y su equipo y a reclamar el cierre del Congreso.

Plantón. Seguidores de Castillo protestan contra Fiscalía. Foto: difusión

Chero resalta que es testigo y Salas dice estar arrepentido

El renunciante ministro de Justicia, Félix Chero, destacó que es testigo del caso de presunta rebelión que investiga la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo. “No estoy acusado de nada. Soy testigo”, precisó a los periodistas.

El saliente titular de Trabajo, Alejandro Salas, consultado si se arrepentía de haber sido ministro de Castillo, contestó: “Después de las circunstancias y lo que se ha escuchado, por supuesto que sí. Yo he sido ministro en democracia”.

De esta manera, dos de los otrora incondicionales colaboradores del expresidente toman distancia de él ante la tamaña decisión de anunciar medidas golpistas que generaron que el Congreso logre el respaldo para la vacancia que acabó con el gobierno de Castillo.