Candidato de Cusco, Edy Cuellar: Los verdaderos fujimoristas son los de Somos Perú

¿Qué es lo más urgente que debe abordar como gobernador regional?

La salud. Tenemos un hospital regional que colapsó. Vamos a construir una nueva infraestructura. La educación, existen colegios que no tienen acceso a internet y eso tiene que mejorar. En Cusco, junto con Luis Pantoja, vamos a solucionar el problema de los residuos sólidos con la construcción de una planta de tratamiento. Velaremos por la seguridad ciudadana.

En un debate propuso que el precio de gas en su gestión estará a 12 soles ¿cómo?

Vamos a insistir en la planta de fraccionamiento de Kepashiato para que se haga una realidad. Vamos a trabajar en el gasoducto virtual para el transporte de gas en camiones. Así lograremos que baje el costo del combustible.

Esa propuesta no contempla en su plan de gobierno.

Los planes de gobierno son aspectos generales que se pueden modificar y mejorar, y si tenemos propuestas tangibles tenemos que aplicarlas e incluirlas en nuestro plan de gobierno.

Lo de Santuary Lodge de Machupicchu, ¿qué posición tiene?

Tenemos que pedir la devolución inmediata del hotel. Pedí al gobernador y al procurador toda la información sobre el tema. El contrato termina el 2025. Esperemos que no se hagan más adendas, realizaremos una nueva licitación o crearemos una alianza pública privada para su administración. Vamos a revisar los contratos de Fetransa, como de Inka Rail que no da servicio de tren local una empresa vinculada al partido de Somos Perú.

En campaña se le ha vinculado con el fujimorismo, ¿simpatiza con el partido naranja?

Jamás he sido fujimorista. En mi condición de presidente de la Cámara de Comercio me reuní con varios candidatos a la presidencia y al congreso para presentarles el plan Cusco, que consigna la necesidad de concluir el hospital Antonio Lorena, la Vía Expresa y el aeropuerto de Chinchero.

¿Se reunió con Pedro Castillo?

Lamentablemente él (Castillo) estuvo muy poco tiempo, no nos pudo entender. A la señora Fujimori le presenté el plan Cusco, como a los demás candidatos y fue la única vez que me reuní con ella. Los verdaderos fujimoristas son los señores de Somos Perú, como Daniel Salaverry que fue presidente del Congreso y defensor de Keiko Fujimori. Yo tengo las manos limpias sin procesos ni investigaciones

También tiene una denuncia por contratar irregularmente con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo sin cumplir con los requisitos.

Es una denuncia que no tiene fundamento. Sí contraté con la gerencia de Turismo eso fue en febrero del 2020, fue un acto de humanidad cuando hubo el aluvión del nevado de Salkantay y fuimos llevando ayuda humanitaria.Por eso cobré una factura que consignan mis impuestos. Eso dicen que fue irregular, pero era estado de emergencia y no se necesitaba pasar por un proceso de licitación. Hasta ahora no tengo una citación de la fiscalía.

También se habla de una importante deuda financiera que no consignó en su hoja de vida.

Como cualquier padre responsable me hice de una deuda para comprar propiedades para mis hijos que valen 5 millones de soles, es una deuda que la vengo pagando, deber no es nada malo, es una herramienta para progresar y comprar un patrimonio.

De cara a la segunda vuelta ¿ha realizado alianzas con agrupaciones políticas?

Sí conversamos con muchos que se nos han sumado, públicamente no puedo decir de quienes se trata porque tienen directivas nacionales y no lo pueden expresar abiertamente.

¿Cómo revertir la ventaja que el candidato de Somos Perú le sacó en la primera vuelta?

El señor Salcedo me sacó ventaja debido a que es la cuarta vez que postula a un cargo público, tiene esa experiencia, es una persona que vive del gobierno. Yo soy nuevo y creo que represento la renovación popular. Somos un movimiento que lucha contra la clase política tradicional como es Somos Perú y eso calará en el elector.

También se le ha cuestionado que usted no tiene experiencia en la administración pública.

El que gobierna va ser el que tomará las buenas decisiones, tendremos un equipo con hojas de vida intachables para usar eficazmente los recursos, ellos integran mi equipo de gobierno.v