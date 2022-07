Los controvertidos proyectos de ley de los congresistas cusqueños

En menos de una semana, los congresistas cumplirán un año de labor y no todos pasarán esa primera prueba con nota satisfactoria. Los representantes de la región Cusco presentaron una cantidad de iniciativas legislativas, pero muy pocas fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial El Peruano . La mayoría de proyectos de ley son declarativos. Algunos parlamentarios se dedicaron a proponer la creación de universidades, distritos, otros a blindar al Congreso y también están los que quieren cambiar la Constitución.

Baja producción

El que presenta menos producción legislativa es el congresista Guido Bellido (PL). Según el portal web del Congreso, presentó 39 iniciativas legislativas de su autoría, 35 se encuentran recién en comisión. Uno de sus primeros proyectos de ley que presentó es la modificación del Artículo 206° de la Constitución Política y reconocer la legitimidad a la Asamblea Constituyente para realizar la reforma total de la Constitución.

Otras propuestas populistas de Bellido es la ley que autoriza de manera excepcional la circulación de vehículos con características menores destinados al servicio de taxi y la ley de transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos. Ambas iniciativas están en comisión.

Para el parlamentario, la creación de universidades también fue una prioridad. Planteó la ley que crea la Universidad Nacional de pueblos originarios de Chumbivilcas, la ley que crea la Universidad Nacional del Vraem y la Universidad Nacional del Vilcanota.

Uno de sus proyectos más controvertidos es la “ que busca modificar la ley 28094 estableciendo una eximente de responsabilidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar sobre los aportes, ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral ”. Esta iniciativa sería un salvavidas para los candidatos que no rindan cuentas a la Onpe. Ante el incumplimiento, Bellido propone que la sanción sea no menor a 1 UIT y no mayor a 5 UIT. Actualmente la norma establece multas entre 10 a 30 UIT.

Las dos cámaras

En otra línea política, pero también controvertido por sus propuestas es el acciopopulista Luis Ángel Aragón. Empezó su trabajo parlamentario con el planteamiento de la Ley de interpretación del uso de la cuestión de confianza regulada en la Constitución Política del Perú . La norma se encuentra en vigencia y según los especialistas es uno de los primeros candados que logró el Congreso para evitar la disolución del Congreso.

Aragón también aparece como uno de los autores de la Ley de reforma constitucional para el retorno a la controvertida Bicameralidad del Parlamento y la reelección de congresistas que se empujó ferozmente en el Congreso. Los choques con el Ejecutivo no se detienen y también tiene en comisión su proyecto de “ Ley que interpreta el artículo 117 de la constitución política del Perú a fin de determinar los alcances de la responsabilidad del presidente de la República ”.

El congresista de la lampa no se quedó atrás con las iniciativas para crear universidades. Él propone Ley que crea la universidad nacional intercultural minera de Espinar que aún está en comisión. Empuja, además, la creación del canon turístico para la región imperial. Dicha iniciativa es parte de la agenda que persigue la región imperial.

Normas declarativas

Alejandro Soto es uno de los parlamentarios que más impulsó normas declarativas para revalorar localidades, costumbres o priorizar obras. También empujó la creación de una nueva universidad para el Cusco, la Universidad Nacional Autónoma del Vilcanota. Otras de sus iniciativas legislativas son la “Ley que reconoce a la familia numerosa” y la “Ley que autoriza el cambio de prenombre a fin de proteger la dignidad personal”.

Producción de Ugarte y Luque en un año

La que mayor producción tuvo este primer año fue Katy Ugarte, pero solo en proyectos de ley presentados. Su iniciativa más polémica fue la Ley de incorporación a la Carrera Pública Magisterial al personal docente nombrado interinamente, muchos de ellos que no aprobaron las pruebas a los maestros, actualmente ya cuenta con dictamen.

Ugarte plantea también la ley que faculta a los socios de la Derrama Magisterial a retirar el 50% de sus fondos hasta 1 UIT , modificar los requisitos para renovación o nulidad de concesiones de redes ferroviarias, expulsión de extranjeros que atenten contra la paz pública, entre otros