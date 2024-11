Dina Boluarte evita confirmar concurrencia a Comisión de Fiscalización por caso Cerrón

Dina Boluarte no confirma si acudirá a comisión que preside Juan Burgos. (Foto composición: La República)

Dina Boluarte ofreció esta tarde una escueta rueda de prensa y en tres oportunidades fue consultada sobre el caso del “cofre” y el posible encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, pero sus respuestas fueron solo con generalidades, sin entrar en detalles. La mandataria también evitó confirmar directamente si se presentará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El presidente del grupo de Fiscalización, Juan Burgos, informó haber cursado un documento a Palacio, donde solicitan a Dina Boluarte asistir a una sesión o recibir a los congresistas en Palacio, para que responda por el presunto uso de un vehículo oficial para facilitar el desplazamiento y fuga del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

Según el documento remitido a Palacio, la fecha de la sesión programada para abordar el caso del prófugo Vladimir Cerrón es el 29 de octubre, a las nueve de la mañana. En la agenda se precisa que la cita es para tener un “informe respecto a los bienes y recursos del Estado asignados a la presidencia de la República” y el uso de estos durante la actual gestión.

La mandataria fue consultada por Canal N si se presentará ante dicha comisión pero solo hubo generalidades en su respuesta. “La presidenta de la República tiene sendas denuncias y nunca me he negado a asistir en cuanto se me cite. Respecto de esta invitación de (la comisión de) Fiscalización, estaremos contestando dentro del marco que corresponda contestar”, expresó.

Es decir, no confirma su presencia en la fecha indicada y tampoco es clara en si al contestar la invitación lo hará en la línea de atender el pedido para responder las preguntas de los legisladores.

En otro momento dijo que se presentará ante la Fiscalía, pero tampoco aclaró si realmente responderá las preguntas o guardará silencio, como ocurrió en la investigación por los crímenes del régimen que lidera.

Mandataria evasiva

Si bien la mandataria expresó la frase “no protejo a ningún prófugo”, en referencia a Vladimir Cerrón, sus respuestas fueron evasivas cuando los medios le hicieron preguntas más detalladas, en relación al uso del vehículo oficial conocido como "cofre" en febrero de este año en Asia.

“Por qué razón el oficial Félix Montalvo ha asegurado que usted en febrero del 2024 viajó con el 'cofre' y llegó hasta el condominio Mikonos, ¿qué es lo que ocurrió ahí?”, fue una pregunta de Willax.

Boluarte evitó ahondar en el tema y dijo que ya había respondido; esto en referencia a la pregunta más general formulada por Canal N.

La mandataria entonces mentía, porque no había dado ninguna respuesta específica sobre qué ocurrió en el condominio Mikonos en febrero del 2024. Fue por ello que un periodista de Latina insistió con el tema y preguntó con qué familiar supuestamente se había reunido.

Boluarte fue nuevamente evasiva y dijo: “Con el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal, familiar. Nadie está obligado a decir con quiénes se reúne, más cuando se trata de seguridad de la familia”.

Acto seguido hizo referencias generales, al mencionar que acudió al condominio Mikonos en un vehículo oficial y la recogieron en otro, debido al sistema de turnos.