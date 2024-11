Fracasa demanda competencial e intento de golpe contra la JNJ

El Congreso terminó derrotado en su intento de golpe contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer la demanda competencial que interpuso contra el Poder Judicial (PJ).

Con esta decisión, los magistrados de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, continuarán en sus funciones.

Fueron cuatro los magistrados del Tribunal Constitucional quienes se opusieron a la demanda: Luz Pacheco, Helder Domínguez, César Ochoa y Manuel Monteagudo. El Congreso necesitaba de cinco votos para salir victorioso, pero fracasó en el intento.

Los magistrados Pedro Hernández, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez, según información del tribunal, abandonaron la sesión y no votaron.

División en el TC por los votos de la demanda

Por la noche, el magistrado Gutiérrez denunció en Canal N que este caso no fue sometido a votación. “El señor Hernández se retira y en ese momento el magistrado Monteagudo dice que se procede con la votación y a mí me parece un hecho lamentable (…). Me pareció un acto forzado y yo también acompañé y me retiré”, lamentó.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, tuvo otra versión y aseguró que durante la votación el quorum era de siete magistrados en la sesión. “No logró convencer el Dr. Hernández. Estaba, físicamente, y entonces, viendo que no se llegaba a un consenso, yo dije: vamos a la votación. El Dr. Hernández cogió sus cosas y se fue. Sí nos quedamos un poco desconcertados los demás y el Dr. Gutiérrez pensó que estabamos imponiendo algo y decidió cortar la comunicación”, narró en una entrevista en RPP.

Pacheco precisó que en el momento de la convocatoria a la votación eran siete presentes. Quedaron cuatro luego del incidente, pero eso no paralizó la sesión. “Normalmente ocurre que uno de los magistrados se retira o reserva su voto. Entonces, si ellos no votaban era como si hubieran reservado su voto”, explicó.

La presidenta del TC agregó que no era posible posponer la votación. Primero, porque hace un mes había ofrecido solucionar este conflicto competencial, y segundo, porque la próxima semana dos de sus colegas viajarán al extranjero.

En contra. Los magistrados Pacheco, Monteagudo, Ochoa y Domínguez se opusieron.

Un caso con varias etapas

Así se cierra este conflicto. La controversia comienza el 7 de marzo, cuando el Pleno aprobó la acusación constitucional que inhabilitó de la función pública a Tello y Vásquez. Ambos juristas denunciaron que este proceso fue irregular y presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial (PJ).

Ese mes la Primera Sala Constitucional dictó una medida cautelar que los repuso temporalmente en la JNJ hasta resolver el fondo de la demanda de amparo. El Congreso consideró que esa disposición vulneró sus facultades y recurrió al TC mediante un conflicto competencial contra el PJ.

La demanda no detuvo el control judicial. El 2 de julio la Primera Sala Constitucional resolvió el amparo: falló a favor de Tello y Vásquez y ordenó que sean restituidos.

El fallo fue cuestionado por el fujimorismo y sus bancadas aliadas, quienes impulsaron una ley que modificó el Nuevo Código Procesal Constitucional para reducir a cuatro los votos necesarios para resolver conflictos competenciales en el TC.

El jueves esta ley fue aprobada en segunda votación. Al cierre de esta nota, La República pudo conocer que la autógrafa había sido enviada a Palacio para que Dina Boluarte la promulgue.

El Congreso aguardaba que con esa ley el TC pueda resolver con cuatro votos a favor de su pedido y validar la destitución de los magistrados Tello y Vásquez. Sin embargo, el tiro le salió por la culata.

El abogado constitucionalista Omar Cairo, quien ejerció la defensa de la magistrada Tello, considera que esta decisión muestra que todavía es posible recuperar la institucionalidad del país.

“Creo que en medio de la crisis institucional, social y política que atraviesa el país, resulta reconfortante esta decisión del TC. El máximo órgano de justicia constitucional del país ha demostrado independencia y una completa lejanía con la lamentable modificación del Código Procesal Constitucional realizada por el Congreso”, reflexionó.

La JNJ es la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

Desde el año pasado sus magistrados fueron blanco de ataques del Congreso tras los procesos disciplinarios que abrieron contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Cuando Tello y Vásquez regresaron a la JNJ, Benavides fue destituida y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, fue ratificado en el cargo.

El Congreso en este periodo intentó también eliminar la JNJ para crear la Escuela Nacional de la Magistratura y cambiar su ley orgánica para rellenarla con suplentes de baja calificación. Pero todos esos intentos, al igual que la demanda competencial, no prosperaron.

Congreso: una destitución irregular

El Pleno Congreso inhabilitó a los magistrados de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, con 67 votos. En esa decisión participó el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez. Tello y Vásquez señalaron que Luna no debió votar porque es miembro titular de la Comisión Permanente.

En el Congreso alegaron que la magistrada Tello no debió seguir en el cargo luego de cumplir 75 años.