Presidenta del TC sobre votación a favor del PJ: "Sí, hubo quórum. Iniciamos la votación con 7"

En lo que significó una polémica votación, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda competencial que el Congreso había presentado contra el Poder Judicial luego de que esta última institución restituyera a Inés Tello y Aldo Vásquez. De acuerdo con lo comunicado por el TC, el magistrado ponente Hernández Chávez y los magistrados Morales Saravia y Gutiérrez Ticse se retiraron sin que la presidencia hubiese levantado la sesión, lo que causó controversia en torno a si hubo o no quórum al momento de realizar la votación.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, se pronunció al respecto y aseguró, durante una entrevista a RPP, que sí hubo quórum. "El quórum ha sido de siete, al iniciar la votación éramos siete. Se retiraron tres personas, pero eso es como cuando se reserva el voto, así que no invalida", explicó.

Asimismo, aclaró cuáles fueron las circunstancias del voto. De acuerdo con Pacheco, desde un inicio hubo dificultad de comunicación porque los magistrados Morales y Gutiérrez se encontraban sesionando de forma virtual, mientras que los demás, presencial.

En ese contexto, Pedro Hernández Chávez presentó su ponencia que proponía declarar fundada en parte la demanda, sin embargo, esta no fue aceptada por la mayoría de los miembros. Debido a esto, el debate se extendió por más de dos horas en las que no se logró conciliar. En consecuencia, Luz Pacheco, en su calidad de presidenta del TC, procede a la votación.

"Yo dije que íbamos a proceder a la votación y el doctor Hernández, que habrá estado un poco mortificado por lo que estaba pasando, cogió sus cosas y se fue. Yo creo que no me oyó, pero se fue. El doctor Morales y Gutiérrez preguntaban que había pasado. Seguimos la votación y, en un momento, el doctor Gutiérrez pensó que estábamos imponiendo algo y cortó la comunicación, al igual que Morales", explicó.

"Iniciamos la votación con siete"

"Nos quedamos cuatro, pero iniciamos la sesión con siete y con siete iniciamos la votación. Ocurrió, como en otras oportunidades, que uno de los magistrados retira o reserva su voto. Si ellos no votaban en este momento, era como si hubieran reservado su voto. De acuerdo con al artículo 102 del Código Procesal Constitucional para que haya resolución tienen que haber cinco votos conformes. En este caso, solo habían tres personas a favor de esta postura. Esto no hubiera cambiado si se votaba la próxima semana", afirmó.

Además, manifestó que la votación se desarrolló porque era un tema que se venía aplazando desde hace bastante tiempo. "Desde el mes de julio estamos detrás de conseguir una decisión en este conflicto competencial. Por una razón y otra se ha ido retrasando y nos habíamos propuesto todos, los siete, ya a sacarlo esta semana de todas maneras", sustentó.

Por otro lado, explicó que el TC no ha determinado si la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez por parte del Congreso fue errónea o no.

"Lo que le hacen a estas dos personas es una vulneración al derecho al debido proceso. ¿Quién es el único que puede dirimir si el Congreso actuó bien o mal en cuanto a la tutela de derechos fundamentales? Consideramos que el Congreso no porque sería juez y parte. Tenía que ser alguien distinto y ese alguien era el Poder Judicial. No hemos entrado al fondo, no hemos dicho si esta bien o mal la inhabilitación. El juez constitucional tiene que determinar eso. No nosotros. Todavía tiene que ir a la Suprema", declaró.