Discrepan en el Congreso ante denuncias contra Patricia Benavides y Pedro Castillo

Discrepancias. El Ministerio Público y el Poder Ejecutivo continúan enfrentados luego de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo ante la Subcomisión de Acusaciones del Congreso.

La titular de la Fiscalía le imputa al mandatario los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Esto, con base en las investigaciones que se vienen desarrollando por los casos conocidos como MTC-Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.

Esta acción generó que el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, presentara una denuncia constitucional para inhabilitar a Patricia Benavides por los presuntos delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia y encubrimiento personal .

Por su parte, la legisladora y actual ministra de Cultura, Betssy Chávez, también emitió otra denuncia constitucional contra Benavides, por, presuntamente, haber infringido la Carta Magna en sus artículos 117, 146 y 159 al presentar una denuncia constitucional contra el jefe de Estado .

Kira Alcarraz sobre denuncia de Patricia Benavides: “Nos echa la pelota”

Para Kira Alcarraz de Somos Perú, la fiscal Patricia Benavides le está "echando la pelota" al Congreso. Foto: Instagram/Kira Alcarraz

Para la legisladora Kira Alcarraz, de Somos Perú, las dos denuncias presentadas contra Patricia Benavides, no prosperarán en la Subcomisión de Acusaciones. La parlamentaria consideró que tanto Betssy Chávez como Guillermo Bermejo buscan “intimidar” a la titular del Ministerio Público por haber denunciado al mandatario Pedro Castillo.

“Son congresistas aliados y de su propio entorno (de Pedro Castillo). Eso genera una suspicacia. Tampoco podemos tener una fiscal cuestionada que investigue actos de corrupción cuando ella está salpicada por lo mismo. Esto es un tema mediático, estas denuncias son solo por atacar al presidente ”, declaró a La República.

En otro momento, Kira Alcarráz consideró que Patricia Benavides está “echando la pelota” al Parlamento con el fin de inhabilitar al jefe de Estado.

“Mientras que no haya los votos, no prosperará la denuncia de la fiscal. Nos vamos a detalle, pero no creo que prospere. No me parece que nos esté dando la responsabilidad cuando ella está sustentando la denuncia. Nos está echando la pelota . Se supone que ella es la fiscal, ella debe dar todo como debe ser. No puede hacer una investigación a medias. Si en caso no procede, nos van a echar la culpa a nosotros”, acotó.

Ruth Luque sobre denuncia contra Pedro Castillo: “No hay elementos contundentes”

Ruth Luque señala que Junta Nacional de Justicia debe emitir informe sobre acciones de Patricia Benavides. Foto: Congreso

Por otro lado, Ruth Luque, de Cambio Democrático, respaldó las denuncias constitucionales contra la fiscal Patricia Benavides, quien ya inició una investigación preliminar en contra de los abogados de Bermejo, Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, por presunto patrocinio ilegal.

“ Todo congresista tiene derecho a presentar denuncias, creo que deben presentarse como corresponde . La Subcomisión tendrá que evaluarlo. Ojalá que se haga con toda la objetividad”, manifestó a esta redacción.

Al ser consultada sobre si prosperará la denuncia contra Pedro Castillo, Luque señaló que si bien la investigación debería seguir avanzando, el documento emitido por Benavides no tendría “elementos contundentes” para querer suspender al jefe de Estado.

“ No creo en una investigación hecha en menos de un año. No hay elementos contundentes de participación . No comparto los emplazamientos que hace la fiscal contra el Congreso, sabiendo que es un poder del Estado con alto desprestigio. No veo que sea este Congreso el que tenga que interpretar la norma”, añadió.

Alejandro Cavero sobre denuncias contra fiscal: “Son politizadas”

Para Alejandro Cavero, las denuncia de Betssy Chávez y Guillermo Bermejo contra Patricia Benavides son "un blindaje político". Foto: Congreso

El congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, consideró que tanto Guillermo Bermejo como Betssy Chávez mandaron “denuncias politizadas” a la Subcomisión de Acusaciones.

Cavero señaló que ambos legisladores “son cómplices políticos de un intento claro y evidente” de defender a Pedro Castillo. “Ellos son los operadores políticos de la estrategia que tiene el presidente para obstruir la justicia. Me parecen denuncias politizadas, no deben ser muy sólidas ”, dijo a este diario.

Sobre la denuncia de Patricia Benavides, contó que aún no se toma una decisión en Avanza País. No obstante, recalcó que existen “varios caminos constitucionales”.

“Uno, es la suspensión. Otro, es la suspensión del presidente directamente en el pleno usando el artículo 114 y sin necesidad de tramitarlo en la Subcomisión de Acusaciones. Otro camino, que para mí es el más claro, es la vacancia por incapacidad moral ”, enfatizó.

Juan Burgos dice que denuncia contra Pedro Castillo “sí tiene sustento”

Juan Burgos considera que denuncias de Guillermo Bermejo y Betssy Chávez contra Patricia Benavides "no tienen asidero". Foto: Congreso

Finalmente, Juan Burgos, de Podemos Perú, mencionó que ambas denuncias constitucionales contra Patricia Benavides “no tienen asidero”.

“En el caso de la denuncia de Betssy Chávez, no procederá porque la fiscal de la Nación hizo la denuncia al Congreso . Ella se ha quedado en las fases preliminares. Por consiguiente, la fiscal no ha incurrido en infracción a la Constitución. Respecto a lo de Guillermo Bermejo, él es un aliado del Gobierno”, mencionó a esta redacción.