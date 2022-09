Freddy Díaz confesó ante fiscales que libó vino en oficina de Eduardo Salhuana

Durante el interrogatorio ante los fiscales Luzgardo Gonzales Ramírez y Gustavo Gamero Osorio, de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, el suspendido congresista Freddy Díaz Monago reconoció que bebió alcohol con sus colegas Idelso García y Eduardo Salhuana, en el despacho de este último en el jirón Azángaro. Luego, Díaz se retiró a su oficina ubicada en el mismo piso donde siguió consumiendo vino y atacó sexualmente a una trabajadora, de acuerdo con una denuncia de esta.

En la manifestación del miércoles 3 de agosto ante el Ministerio Público, el congresista Freddy Díaz precisó que incluso el legislador Eduardo Salhuana, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) e integrante de la Comisión de Ética, fue quien le ofreció la bebida.

Entrevistado por La República, y en una conferencia de prensa de APP, Salhuana negó la versión de Freddy Díaz. “Es una venganza política”, arguyeron los legisladores del partido de César Acuña.

Confesión escrita

El incidente ocurrió después de que Díaz y nueve integrantes de APP almorzaron y bebieron tres botellas de vino en el Palacio Legislativo, el martes 26 de julio. Freddy Díaz e Idelso García luego se reencontraron con Salhuana en su oficina para seguir consumiendo alcohol.

“Al término de esta elección [de la mesa directiva] fuimos a almorzar al comedor del Congreso ubicado en la sede del Palacio Legislativo en compañía de algunos colegas de la bancada; al término de esta nos traen una botella de vino como para un brindis inicialmente y llegó otra botella y tomamos tres botellas de vino, aproximadamente”, declaró Freddy Díaz, según el expediente del caso al que tuvo acceso La República.

Freddy Díaz relató que entre las 5 y 30 y 6 de la tarde, junto con Idelso García y Alejandro Soto, ingresó a su oficina, y luego de unos momentos Soto se retiró.

Palabra por palabra

“Yo me quedo conversando con el congresista que se quedó (Idelso García) y en esa conversación decidimos llamar a otro colega congresista (Eduardo Salhuana), quien nos indica que vayamos a su oficina (...), que queda ubicada en el mismo piso de la sede de mi oficina”, dijo Freddy Díaz.

“El congresista (Salhuana) estaba reunido con una o dos personas, termina la reunión y nos permite ingresar a su despacho, nos hace tomar asiento y nos ofrece una botella de vino, a la cual accedimos cortésmente y empezamos una amena conversación. Cuando estábamos terminando la botella de vino, uno de ellos (Salhuana) sugiere que saquemos una botella más a lo que yo le respondo que no, ahí nomás”, declaró Díaz a la Fiscalía.

No obstante, Eduardo Salhuana reiteró que Freddy Díaz e Idelso García llegaron a su despacho solo para pedirle que comunicara a César Acuña que no asistirían a una reunión partidaria y que no ingestaron bebidas alcohólicas.

Sin embargo, este diario tuvo acceso a la versión de otro testigo, quien aseguró que una servidora de la oficina de Eduardo Salhuana se dirigió al despacho del congresista Freddy Díaz para pedir prestadas copas para beber vino.

Estos hechos ocurridos en el conjunto de oficinas de los congresistas en el jirón Azángaro fueron previos al caso de violación sexual que una servidora del despacho del legislador Freddy Díaz Monago denunció en contra de este y que investiga el Ministerio Público.

Díaz fue expulsado por APP y luego suspendido de sus funciones congresales por 120 días con el voto de sus excolegas de bancada. Molesto por esta decisión, los recriminó por su actitud declarando en Radio Programas que habían bebido juntos alcohol en la sede del Congreso con nueve de ellos y otros más en el jirón Azángaro, pero no dio sus nombres.

“Quieren desacreditar, manchar a la bancada de APP”

EL secretario general de APP, Luis Valdez, señaló hoy en el programa Grado 5 de La República que existe una campaña para desprestigiar a la bancada al relacionarla con las acciones de Freddy Díaz Monago.

“Están tratando de vincular los actos ilícitos, ilegales y reprochables de Freddy Díaz con toda la bancada. ¿Con qué propósito? Yo veo un trasfondo ahí. Quieren desacreditar, manchar, a una bancada (APP) que está haciendo un buen trabajo”, indicó.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, señaló en Radio Programas que la Comisión de Ética del Congreso debe investigar a los demás congresistas que estuvieron bebiendo ese día con Díaz.

“Pienso que en el tema de las nueve personas que están involucradas debería también la Comisión de Ética pronunciarse y tener la misma sanción de forma consecuente con lo que están planteando”, dijo.