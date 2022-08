Betssy Chávez sobre la baja aprobación del Congreso: “Es nuestra culpa porque no hemos generado diálogo”

La titular del Ministerio de Cultura, Betssy Chávez, se refirió a la alta desaprobación que ha recibido el Congreso por parte de los ciudadanos peruanos, según se pudo observar en las encuestas publicadas durante los últimos días.

“En el Congreso, muchas veces se chocan hombros, se llegan a mirar feo, se llegan a originar gestos. Con ese tipo de situaciones ya basta (...), porque si no empezamos a limar estas situaciones, terminamos teniendo un dígito de aprobación (...), uno de los índices más bajos que ha tenido el Congreso y no le podemos echar la culpa al otro porque es realmente nuestra culpa, porque no hemos generado el consenso ni el diálogo”, dijo en una entrevista para “TV Perú noticias”.

En ese sentido, la ministra agregó que las discrepancias que existen dentro del Congreso quedaron en evidencia con las listas que fueron presentadas para la candidatura a la Mesa Directiva.

“ Mira cuántas listas hemos tenido que entre derechas e izquierdas no se han puesto de acuerdo . Paremos un poco, detengámonos por el ciudadano”, sostuvo.

En otro momento, Chávez Chino comentó sobre la crisis política que ha venido enfrentando el país desde hace cinco años.

“Esos cinco años han sido años complicados. Hemos tenido una disolución del Congreso, hemos sacado a presidentes. Ha habido conflictos en la clase política que finalmente han terminado por generar más caos en las regiones y gobiernos locales”, puntualizó.