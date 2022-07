Trabajadora del Congreso es acusada de cobrar sueldo sin laborar: “Mi emprendimiento no es ilegal”

Milagros Muñoz Guzmán trabaja en el Congreso de la República desde agosto del 2021 con la gestión de María del Carmen Alva Prieto. De acuerdo a la información que vertió el portal El Foco, la joven de 26 años, afiliada al partido de Acción Popular, se desempeña como asesora acciopopulista y percibe un sueldo completo; sin embargo, en horarios de oficina también se dedica a laborar de forma paralela con su empresa de consultoría política.

Sobre esta acusación, Milagros Muñoz señaló que no es asesora de Alva Prieto, pues se desempeña como técnica en la oficina de Comunicaciones del Congreso cuya función es la de coordinar acciones de comunicación institucional vinculadas a la Mesa Directiva.

“Trabajo como técnico en la Oficina de Comunicaciones del Congreso. No soy asesora de la presidenta Maricarmen Alva. Mi función consiste en coordinar acciones de comunicación institucional vinculadas a presidencia (eventos, coberturas, monitoreo, relacionados a la presidenta). Esto no me impide tratar de sacar adelante mi emprendimiento ni es ilegal”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Asimismo, señaló que, cuando fue contactada en horarios de trabajo para la supuesta consultoría política, no percibió el sueldo que le correspondía ese día.

“Pedí permiso en mi oficina y no me pagarán el día. Igual me dirigí al Congreso posreunión. Sus preguntas pretendían evidenciar que trabajo temas privados en horario laboral, como si no me descontaran por acudir a su reunión falsa, suplantando identidades”, mencionó Muñoz.

Según la investigación periodística, Milagros Muñoz, antes de ingresar a trabajar al Parlamento en el 2021,se desempeñó con Alva Prieto cuando era candidata, lo que evidenciaría ciertos beneficios como laborar en otro lugar durante horarios de trabajo.

“¿Por qué a mí? Porque trabajé con la presidenta del Congreso en su estrategia digital cuando aún era candidata, y es claro que quieren publicar lo que sea en contra de quien tenga algún vínculo con ella. Tengo claro que el objetivo no soy yo, sino la presidenta”, se defendió Muñoz.