Caso Qali Warma: Félix Chero aceptó haberse reunido con hijo de Nilo Burga y Noemí Alvarado

El exministro de Justicia y abogado del empresario Nilo Burga, Félix Chero Medina, confirmó que sostuvo una reunión con el operador de la empresa Frigoinca, Michael Burga Farro, y la exempleada Noemí Alvarado Llanos, poco después de la emisión del segundo reportaje de “Punto Final” sobre corrupción en el programa de alimentación escolar Qali Warma.

Félix Chero afirmó que el encuentro se produjo para asesorar a Michael Burga y a Noemí Alvarado, quienes han sido involucrados en el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos de Qali Warma y de la Dirección General de Salud Ambiental, para que no intervinieran a las conservas “Don Simón” que fabrica Frigoinca.

Conforme a lo declarado por Noemí Alvarado, Nilo Burga, Michael Burga y Félix Chero la presionaron para que se autoinculpara por el desembolso de las coimas.

“A mí me han dicho (…) que me eche la culpa, me han ofrecido muchas cosas, ´pero yo no acepté. (Fueron) el señor Nilo Burga, el señor Michel Burga y el señor Félix Chero. Los tres. (Fue) para a que la empresa no se perjudique en nada”, relató Noemí Alvarado.

El exministro de Justicia, Félix Chero Medina, confirmó su reunión con Michael Burga y Noemí Alvarado tras el reportaje de “Punto Final” sobre corrupción en Qali Warma. Foto: composición LR/Ricardo Cervera

Ante estas declaraciones, Félix Chero dijo que “sí hubo una reunión con Michael y ella (Noemí Alvarado), y fue a pedido de ella (Noemí Alvarado), porque ella sabía que yo era el asesor de la empresa Figoinca, preocupada por la serie de denuncias públicas que habían salido en los medios de comunicación”, manifestó Félix Chero a La República.

“Y lo que yo hice fue explicarles qué procedimientos podrían llevar a cabo y a qué procedimientos podrían acogerse diciendo la verdad. Después yo no he tenido ninguna otra conversación con esa señora (Noemí Alvarado), menos le he sugerido, o le he inducido a que realice tal o cual acto. O sea, cualquier otra versión es falsa”, precisó Félix Chero.

Una investigación de La República reveló que el esposo de Noemí Alvarado, Gonzalo Barreto, firmó una declaración jurada en la que aseguraba que recibió S/30.000 como pago por el robo del celular de su cónyuge. El aparato le fue entregado al periodista Martín Riepl, cuya familia es dueña de la productora de conservas Gambrinus, y al dueño de CAAS Alimentos, Josías Sánchez. Ambas empresas son competidoras de Qali Warma.

De acuerdo con Noemí Alvarado, Félix Chero presionó a su esposo Gonzalo Barreto para que hiciera la “confesión”.

Chero lo negó.

“Es absolutamente falso. No sé de dónde saca esa versión esta señora. Entiendo su situación de estar involucrada en un hecho tan grave, pero yo en primer lugar no conozco a ese señor (Gonzalo Berreto)”, respondió el abogado.

La supuesta confesión de Gonzalo Barreto pretendía restarle validez a los reportajes de investigación de “Punto Final” sobre la implicación de Nilo Burga y su hijo Michael Burga en el pago de sobornos a funcionarios públicos, para favorecer a los productos “Don Simón”.