APEC exitosa, pero problemas internos siguen

La cumbre de APEC en nuestro país generó opiniones divididas. El excanciller Eduardo Ferrero destacó su impacto positivo, sobre todo en el posicionamiento internacional del país y el valor de reuniones bilaterales. Por otro lado, el politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, reconoció el éxito, pero recordó el alto costo social y los problemas internos aún latentes.

Ferrero enfatizó que es la tercera ocasión en que Perú es sede de APEC, con lo que iguala a EEUU y Australia. Por su parte, el politólogo Alonso Cárdenas destacó la visita de 19 de los 21 líderes de las economías.

“En líneas generales, el balance para el Gobierno ha sido positivo", dijo Cárdenas.

En tanto, el exministro Eduardo Ferrero resaltó que Perú haya logrado introducir el tema de la informalidad en la agenda de la APEC.

"Es una declaración con la que se promueve estudiar y cooperar para enfrentar el tema de la informalidad de las empresas. Es un ambiente favorable para promover inversiones", apuntó.

Herrero también subrayó la importancia de la cumbre empresarial.

"Es una muestra de que la Cancilleria y el Ministerio de Comercio Exterior de Perú tienen la capacidad de organizara promover eventos internacionales de alto nivel", declaró.

No se alteró el desarrollo de APEC

Sobre la coyuntura política y los problemas internos que del país, el exministro Ferrero indicó que, al momento de hablar de la APEC, hay que dejarlos de lado.

"Hay que ver al país por encima de la coyuntura. Como Estado, el Perú ha quedado muy bien en esta cumbre. Eso hay que reconocerlo como un éxito del Gobierno, de los empresarios y la sociedad", dijo.

Respecto a las manifestaciones, Ferrero afirmó que fueron "pequeñas" y no alteraron el desarrollo del encuentro internacional.

El politólogo Alonso Cárdenas coincidió en este punto y mencionó que la presencia de protestas es algo usual en estas cumbres.

"La manifestación en Lima no tuvo la magnitud que se esperaba. No hubo problemas. Hubo rechazo, incluso algunos actos de violencia, pero eso es normal en este tipo de cumbres. En donde sí hubo un desborde mayor fue fuera de Lima, pero no tuvo eco y relevancia en la agenda pública porque el Perú es sumamente centralizado", lamentó Cárdenas.

"Problema se mantiene"

Si bien el politólogo Alonso Cárdenas reconoció el éxito de la cumbre, consideró que es"un bálsamo breve" para la administración de Boluarte y adelantó que no tendrá un impacto en la popularidad de la mandataria.

"Independientemente de este éxito, el problema de fondo se mantiene.Estamos hablando de que la presidenta es, a nivel internacional, la autoridad política más impopular del mundo", señaló el experto.

Añadió que,"a partir del lunes, otra vez vamos a estar en la dinámica de deterioro acelerado y constante que esta administración no ha podido atacar".

Sumado a ello, sigue Cárdenas, Boluarte arrastra cuestionamientos y múltiples investigaciones fiscales, como el caso Rolex, el caso Los Waykis en la Sombra, que involucra a su hermano Nicanor, y las muertes durante las protestas.

Asimismo, Cárdenas recordó el "costo social" de la cumbre, en referencia a la suspensión de clases presenciales.

"Sacrificar una semana de clases me parece totalmente desproporcionado, considerando las condiciones de la gran mayoría de los estudiantes en Lima metropolitana y otras zonas".

Cárdenas consideró que la presencia de Donald Trump en la APEC podría haber generado un impacto diferente por su anunciada política proteccionista, además de su relevancia mediática.

"Biden ya es una figura de salida, y su impacto ha sido menor", comentó.