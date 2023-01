Rector de la UNI: “Tengo más indignación contra el Congreso que contra la misma Dina Boluarte”

En medio de una capital polarizada y a un día del Paro Nacional por las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso, cuya fecha central fue este 19 de enero, el rector de la UNI, Alfonso López Chau, realizó uno de los gestos más relevantes que lograron marcar la jornada de protestas y recibió en la entidad estatal a las delegaciones estudiantiles de Cusco y Puno, dándoles un espacio seguro en dónde pernoctar. Todo esto mientras que en la UNMSM, la rectora ordenaba el ingreso del contingente policial para retirar a los manifestantes de provincia. Ahora, pasado el impacto inicial, el rector adopta una posición más conciliadora y prioriza los esfuerzos para el inicio del diálogo en un país que llora un total de 53 muertos en poco más de un mes.

—¿Esta medida de ingreso a la universidad de las delegaciones de estudiantes de Cusco y Puno es una decisión que usted tomó solo?

— Esta fue una decisión que la Federación de Estudiantes de la UNI, a través la Asociación del Centro de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es Acuni; presentaron una moción ante el Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario aprobó esta moción . Pero dada la coyuntura en la que estamos, yo quiero resaltar que al mismo tiempo la UNI ha recibido al comandante general de la Policía mediante la celebración de convenios con la escuela de ciberseguridad.

Creemos que lo peor que se puede hacer es romper el vínculo que siempre debe existir, que nosotros hemos defendido y defendemos en la universidad, el triple lazo estratégico entre las Fuerzas Armadas, la universidad y el pueblo del Perú. En ese marco, condenamos todo tipo de violencia venga de donde venga.

Cuando hemos conversado con la presidenta y el premier, antes de estos sucesos y de una conversación con la asociación de universidades nacionales del Perú y un grupo de congresistas, hemos expuesto estos mismos puntos.

—La conversación con Dina ha sido antes de tomar esta decisión de aceptar a los estudiantes, ¿no se ha vuelto a contactar con la presidenta?

—No, pero con mucho gusto lo haríamos en cualquier momento y podríamos estar atentos a poder conversar, yo creo que en esta coyuntura el diálogo se impone. Todo lo que sea diálogo para poder contribuir a dar una salida ante esta situación que vive el país será siempre recibida y nosotros la alentaríamos.

—¿Ha evaluado la posibilidad de ser un mediador en el establecimiento de una mesa de diálogo entre las delegaciones recibidas y el Gobierno?

—Creo que Alfonso López Chau, aun cuando fuera rector de la UNI y vicepresidente de la asociación de rectores, creo que hay otras personas con mayores merecimientos, mayores méritos, para hacer este gran papel de intermediarios con el Gobierno, el pueblo, las Fuerzas Armadas, las empresas, con todo lo que se pueda mediar. Hay otras personas con mejores calificaciones, pero, obviamente, pondremos nuestro granito de arena cada vez que nos llamen.

—¿La UNI recibiría, en todo caso, una mesa de diálogo? ¿Estaría dispuesto a ello?

—Sería un honor para la UNI abrir sus puertas para tener un diálogo en la universidad, lo hemos hecho siempre, en el pasado hicimos esto, convocamos a una primera conferencia anual denominada las “Cinco hélices”. Ahí asistieron representantes del comandante general del Ejército, asistió el presidente del patronato de Lurín y el presidente de una de las grandes empresas mineras del Perú, que es el ingeniero Roque Benavides, así como el representante de la sociedad nacional de industria y otros representantes de la sociedad civil. Estuvo el representante de las Naciones Unidas.

En estos momentos, estamos asistiendo al hotel Pardo a una invitación que nos ha hecho el grupo Transparencia y Naciones Unidad para poder dialogar. Hemos hecho un espacio para conversar con La República.

—Ayer circuló un documento de la Contraloría General en el que le pedían, en cierto modo, una rendición de cuentas por su decisión, que puede entenderse como una especie de represalia. ¿Ha recibido acciones similares de otras instituciones?

—Sorprendido, hemos recibido de la Contraloría y de la Procuraduría. Nos hemos dirigido a la presidenta por WhatsApp diciéndole que estamos seguros de que ella no tiene conocimiento de estos hechos y le pedimos, por favor, que este tipo de medidas cesen contra la UNI y contra el rector de la UNI, que el único acto que ha cometido es ir a los medios y decir su palabra con un espíritu de conciliación. Buscando salidas, cosa que siempre hemos hecho.

Hemos llamado, nosotros, a la unidad nacional. Hemos llamado a la construcción de la nación peruana en un marco de paz, con justicia social y libertad. Eso es lo que hemos hecho. Nunca hemos dicho algo distinto de eso. Si alguien hubiese querido hacer otra cosa, no va a llamar a la unidad nacional.

No hay unidad nacional sin empresarios, no hay unidad nacional sin las Fuerzas Armadas, no hay unidad nacional sin los trabajadores, no hay universidad nacional sin los pueblos humildes del Perú.

—Usted ha mencionado que existen personas mucho más preparadas para cumplir el rol de mediador en una situación como esta. ¿Ha contemplado algunos nombres?

—Por ejemplo, los representantes de los medios regionales, que han surgido de una votación democrática. Tienen la autoridad de haber ganado elecciones, el presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales podría ser una persona ideal para este tipo de esfuerzos. La iglesia interconfesional también podría ser. Yo creo que estos son actores y, si ellos consideran que la UNI o las universidades nacionales del Perú, podemos cumplir un rol colaborando, yo encantado de colaborar.

—Usted ha sido el único en tomar una acción concreta respecto a la situación, a diferencia del resto de universidades nacionales ¿Por qué considera que no se haya actuado igual en otras universidades?

—Seguramente no han recibido la solicitud. Probablemente, sea que no han sido avisados. Mi amigo, el doctor Américo, de la Agraria, está muy lejos del centro, entonces no ha recibido la solicitud. Nosotros la recibimos y permitimos el ingreso solamente a estudiantes, en un número máximo de 200 estudiantes. Ellos han respetado nuestra casa de estudios, no ha habido ningún desorden.

Salieron en orden a marchar,y a expresar su protesta, que en algunos casos mucha gente protesta solamente contra el Congreso. En otros casos, protestan solamente contra la presidenta, y en otros casos, en contra de ambos. Pero hay razones variadas para la protesta. Eso es lo que puedo decir.

En mi caso, tengo mayor indignación contra los parlamentarios que contra la misma presidenta Dina Boluarte.

—¿En qué sentido?

—En el sentido de que, en estos momentos, tienen todos los resortes para realizar los cambios y poder apagar las protestas. Ellos podrían hacer un esfuerzo para que las elecciones no sean en abril de 2024, las puedan hacer, como muchos señalan, a fines del 2023. Podrían restaurar y permitir el referéndum, que fue un buen aporte de la Constitución de 1993, que no estaba en la Constitución de 1979, pero que la Constitución del 79 tiene un preámbulo que establece un sistema de valores muy necesario en la nación peruana.

Ha llegado el momento de tomar lo mejor de ambas constituciones en bien de la nación peruana. Acabo de leer un mensaje que me ha llegado, que me ha llenado de alegría, porque en él se habla del Perú en el futuro como cabeza de naciones. ¡Qué bonito!, ¿no?, cuando estamos en plenos problemas como los que estamos viviendo.

—Usted ha venido recibiendo, en estos últimos días, percepciones de distintas partes. ¿Cuáles son las principales consignas que considera deberían tratarse en el momento en que se establezca una posible mesa de diálogo?

—Yo creo, lo he dicho varias veces, que represento a una absoluta minoría. Para mí el tema central es el tema de la reforma política. Hemos señalado que el Perú debe tener tres grandes partidos políticos, un gran partido de derecha, un gran partido de centro y un gran partido de izquierda. Pero todos bajo la modalidad de un militante, un voto.

Por razón de Estado, debe existir esa reforma política, porque necesitamos airear los liderazgos. Necesitamos que surjan nuevos líderes, pero nuevos líderes que ingresan a un partido que sepan que no tiene dueño, para que no sean cercenados en su libertad, sutilmente. Esa es la primera reforma.

Si hacemos otras y no se hace este paso crucial, podemos reproducir lo mismo y hasta en peores condiciones. Pero no hay tiempo y, como no hay tiempo, nosotros hemos hablado de un compromiso histórico, de un pacto histórico, entre la derecha y la izquierda.

En ese pacto, nadie anula su posición; por el contrario, uno pide que la gente defienda sus posiciones, sus principios, sus ideas, sus programas. Que acuerden cediendo y cedan acordando. El Perú necesita ese pacto, si se acuerda eso arriba, abajo va a ser más fácil. Conseguir eso lo veo muy difícil, pero lo facilitaría todo.

En este compromiso histórico también deberían estar las Fuerzas Armadas, aunque ellas no son deliberantes, pero pediría que estén al menos en una participación de escucha, de oír, de ver lo que está en juego. Yo creo que la unidad de la nación no se puede afectar, es sagrada.

—Ayer, la presidenta Dina Boluarte emitió un mensaje a la nación en el que repite muchas cosas de días pasados. Ya se ha reafirmado en que no se va a ir, pero aún hay (se van a quedar así y posiblemente aumenten) una cantidad de personas que han sido asesinadas, 53 muertos, incluido un policía, así como muchas otras personas que han fallecido a consecuencia de los bloqueos en carreteras. ¿Qué responsabilidad política debería asumir el Gobierno en esta situación?

—Es muy triste, es muy lamentable. Todo el mundo lamenta las muertes que han ocurrido. Estoy seguro de que la presidenta también, igualmente. En oportunidades pasadas, yo he dicho mi opinión personal a la presidenta Dina Boluarte. Pero como tengo conflicto de interés, con ella y con el premier, porque uno no puede salir a acusar en la televisión o en los medios de comunicación. Uno tiene un canal para decirlo, yo lo he dicho y se lo volveré a decir. Cuando yo sienta que se ha agotado ese espacio, diré: “Soy amigo de la presidenta, pero soy más amigo de la verdad”. Por el momento, quisiera poner nuestros esfuerzos en garantizar una salida para esto.

Habrá que ver y contrapesar muchas cosas, teniendo en cuenta que las otras personas también deben estar pensando en la decisión que se pueda tomar. Pero una mediación entre el Gobierno y el pueblo, no le hace mal a nadie.

Hemos hablado con los sectores y, en este momento, faltan actores que puedan influir en el Gobierno, actores que representen al pueblo. La UNI es una universidad de prestigio, ya ve usted. Hemos sacado la cabeza e, inmediatamente, nos cae Contraloría, la Procuraduría.

Quiero decir que en ninguna parte del mundo se ha visto esto. He estudiado en la UNAM y, a cada instante, la ciudad universitaria era visitada. Los que visitan son cobijados y atendidos, eso no significa ceder instalaciones ni ceder nada, solo que, como es una coyuntura política.

Yo estoy seguro de que, si hubiera sido una delegación de estudiantes, también los recibirían, que marchen por la paz o por Con mis hijos no te metas, los recibiríamos igualmente; y, seguramente, ahí no nos cae la Contraloría. Porque ese es el rol de la universidad, pero como la coyuntura es especial, por eso es que ocurran las cosas.

Entretanto, personalmente entro al diálogo y aliento al diálogo. Pero no escondo mis propios principios ni mi propia manera de pensar. Voy al diálogo afirmando mis principios, que es diferente.

—¿Invitaría a los otros rectores a impulsar esta mesa de diálogo?

—Voy a ponerme de acuerdo en estos momentos con el rector de la Agraria y voy a llamar a mis amigos de la Católica, de la Cayetano Heredia, de la Pacífico, para ver si es que podemos hacer el papel de mediadores.

Ojalá tengamos suerte.